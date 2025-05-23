要打高科技戰！前烏軍總司令扎盧茲尼：不能一心期待收復失土

扎盧茲尼1月拜訪英國首相施凱爾時，展示烏國的軍用無人機。（路透檔案照）

2025/05/23 19:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕在國際多輪斡旋促和中，烏克蘭一直堅持不會放棄被俄羅斯佔領的領土。不過，烏國武裝部隊前總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhnyi）22日坦言，只要俄國還有資源持續這場戰爭，烏國就不能期望要恢復到1991年蘇聯瓦解時的疆界，甚至2022年俄國全面侵略前邊界也很難恢復。

《路透》、《基輔獨立報》23日報導，現為烏克蘭駐英國大使的扎盧茲尼，在基輔一場論壇上說，「我希望在座沒有人還抱著希望，期待有某種奇蹟或者好運徵兆，會為烏克蘭帶來和平、（回到）1991或者2022年邊界，之後安享幸福的日子」。

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扎盧茲尼去年2月，被解除武裝部隊最高指揮官職務，據傳當時他與總統澤倫斯基意見不合已有數月之久。澤倫斯基和其他公眾人物，向來呼籲將俄軍徹底逐出烏國，讓烏國恢復1991年蘇聯瓦解時的國境，這包括俄國2014年非法併吞的克里米亞。

不過，隨著近幾個月來著重展開和談、確保達成停火的各方斡旋，基輔在有關割讓領土問題上的公開聲明，已經變得較溫和。

談到烏俄戰爭局勢，扎盧茲尼22日在這場論壇上說，「我個人的看法是，敵人依然有資源、兵力和和手段，可對我們的領土發動攻擊，並試圖進行特定進攻行動」；俄國已經進行了一年的消耗戰，由於烏國軍力規模較小，以及經濟環境艱困，其唯一的希望就是仰賴先進科技，進行「高科技生存戰」，就是用最少的經濟和人員代價的手段，來達成最大效益；烏國贏得這場戰爭的唯一方法，就是要摧毀俄國進行戰爭的軍事和經濟潛力。

民調顯示，扎盧茲尼是最受烏克蘭人歡迎的公眾人物之一，自從澤倫斯基2月在白宮與美國總統川普公開口角以來，扎盧茲尼的支持率也見升高。

在川普試圖施壓莫斯科和基輔結束衝突下，烏國已同意與俄國展開直接談判，但是希望雙方先停火至少30天，不過俄國並未同意停火，總統普廷提議與烏國起草一份備忘錄，有關這份備忘錄的討論，將包括和解原則和可能的停火的定義和時間，包括時程。

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