拋棄傳統訓練！英前特種部隊5天攻聖母峰創紀錄 「氙氣」輔助引論戰

一支由4名前英國特種部隊士兵組成的登山隊，日前在未進行任何傳統高山適應訓練的情況下，僅花5天便成功登上海拔8849公尺的世界最高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰），創下嶄新紀錄。（美聯社）

2025/05/23 17:09

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一支由4名前英國特種部隊士兵組成的登山隊，日前在未進行任何傳統高山適應訓練的情況下，僅花5天便成功登上海拔8849公尺的世界最高峰聖母峰（珠穆朗瑪峰），創下「無傳統適應」登頂紀錄。不過他們使用了具爭議性的氙氣（Xenon）技術輔助攀登，也引發登山界廣泛討論。

根據《BBC》報導，這次登頂行動由知名歐洲登山探險組織者富滕巴赫（Lukas Furtenbach）策劃，他同時也是「富滕巴赫探險公司」（Furtenbach Adventures）創辦人，行動成員之一更是現任英國退伍軍人事務部長卡恩斯（Alastair Carns）。富滕巴赫向《BBC》表示，該隊伍於5月16日從大本營出發，並在5月21日清晨成功登頂，全程僅耗時約4天18小時，行動迅速。

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吸氙氣模擬高山環境 繞過傳統高山適應流程

不同於一般登山者需花上6至8週進行高山適應，這支隊伍出發前在歐洲以特殊低氧帳篷進行為期3個月的模擬訓練，並在出發前兩週於德國一間診所吸入氙氣，藉此「預先適應」高海拔環境。

富滕巴赫強調，氙氣有助減輕高山症影響，並稱此舉可縮短登山天數、降低碳排與風險。然而該技術是否真能有效仍有待科學證實，且登山界不少人認為這種「科技捷徑」可能破壞登山的公平性與精神。

登山界批：削弱登山價值 有如「作弊」

「根據現有文獻，並無證據顯示吸入氙氣能提升高山表現，且不當使用可能有危險。」國際登山聯合會（UIAA）早於今年1月已針對氙氣使用發出警告，強調該技術缺乏足夠科學支持，且可能造成健康風險。「從生理角度而言，單一藥物無法成為改善高山適應或提升表現的關鍵」。

著名探險家巴林格（Adrian Ballinger）同樣會帶隊攀登珠峰，他也會要求客人事前進行模擬高海拔訓練，如使用低氧帳篷，以縮短山上逗留時間，但他反對使用氙氣。他認為這是宣傳氙氣可提升表現，卻不願討論這對其他登山者來說公平與否。他說：「如果大家只想走捷徑，而不願面對挑戰本身，那這就是問題的根本。」

尼泊爾官方將調查 業界憂損旅遊產值

英國隊成功登峰後，業界擔心這種方式或會被其他登山者仿效。此創舉也引發尼泊爾當局關注。旅遊局官員雷格米（Narayan Regmi）表示，事前並不知隊伍未做適應訓練，當局將啟動討論並檢討是否修改相關規定。

尼泊爾探險業協會（EOAN）主席帕拉朱利（Damber Parajuli）警告，若大量登山者效法此快速登頂法，不僅將縮短他們在當地停留時間、衝擊觀光產值，更可能降低登山品質與安全性。

並非史上最快登頂

儘管該隊成功創下「無傳統適應」登頂紀錄，但珠峰最快攻頂紀錄仍由拉克帕·蓋魯·夏爾巴（Lhakpa Gelu Sherpa）保持──他於2003年自大本營出發，僅耗時10小時56分攻頂，當時已完成高山適應。

「速攀」未來將成新常態？ 登山精神面臨考驗

富滕巴赫強調，快速登山能減少高海拔暴露時間與碳排，但也承認這種做法挑戰傳統登山精神。隨著科技介入登山訓練，未來如何在效率、安全與公平性之間取得平衡，將是高海拔運動領域不得不面對的新課題。

這次登頂行動由知名歐洲登山探險組織者富滕巴赫（Lukas Furtenbach）策劃，他同時也是「富滕巴赫探險公司」（Furtenbach Adventures）創辦人。（美聯社）

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