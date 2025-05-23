維吾爾族惡夢延伸海外？土耳其逮獲7中國間諜 恐怖監控手法曝光

土耳其近日破獲一個利用偽基地台監控特定人士的中國間諜網絡，示意圖。（路透檔案照）

2025/05/23 13:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其近日破獲一個利用偽基地台監控特定人士的中國間諜網絡。土耳其媒體《新曙光報》（Yeni Şafak）報導，土國特勤部門指出，這是該國迄今發現技術最先進的間諜網之一。該組織以假基地台追蹤土耳其官員，並收集特定族群的通訊資料，主要追蹤維吾爾族人士及其接觸者的行動與通訊內容。

據報導，這個間諜小組利用偽裝成普通手機訊號塔的「IMSI捕捉器」（IMSI-catcher）裝置，這些裝置被安裝在間諜的車輛中，用以收集方圓50公尺內手機的通話、訊息、位置等數據。7名涉案人員均為中國公民，已在現場被捕。

請繼續往下閱讀...

調查指出，該間諜組織的領導者是一名縮寫為Z.L.的中國公民，他於5年前抵達土耳其，期間學習土耳其語，並設立虛假的物流及外貿公司，為間諜活動鋪路。報導更指出，該組織採「自給自足」方式運作，間諜透過入侵普通民眾的銀行帳戶竊取資金，以資助其活動。

為躲避查緝，「IMSI捕捉器」等設備是以零件方式分批運入土耳其，天線、電池及其他組件由不同人搭乘不同航班分別攜帶。據悉，該間諜網活躍於伊斯坦堡（Istanbul）、伊茲米爾（Izmir）、馬尼薩（Manisa）、巴勒克埃西爾（Balikesir）及布爾薩（Bursa）等城市。

土耳其媒體指出，該網絡主要追蹤維吾爾族人士及其接觸者的行動與通訊內容。值得注意的是，維吾爾族在中國長期遭受系統性迫害及人權侵犯。儘管Z.L.被認為是受過特殊訓練的情報員，但據土耳其消息來源稱，該組織其他成員並未具備特殊技能。

7名嫌犯均否認參與間諜活動，並聲稱互不相識。然而，報導指出，調查單位已掌握他們定期會面與聯繫的證據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法