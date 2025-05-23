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    罕見！類星體「光矛」刺穿鄰近星系 阻礙恆星誕生

    歐洲南方天文台（ESO）5月21日發布的藝術家想像圖，展示了兩個星系合併的過程，右方星系的核心擁有一顆活躍的類星體，正向外噴射輻射束。（路透）

    歐洲南方天文台（ESO）5月21日發布的藝術家想像圖，展示了兩個星系合併的過程，右方星系的核心擁有一顆活躍的類星體，正向外噴射輻射束。（路透）

    2025/05/23 09:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家觀測到兩個遙遠星系，在宇宙年齡僅為現今約五分之一時，正高速逼近，最終將無可避免地合併。這場景如同兩名騎士在馬上長槍比武。這兩個星系的恆星數量皆與銀河系相當。

    《路透》報導，使用位於智利的望遠鏡，天文學家觀測到這兩個星系在大約114億年前的樣貌，即宇宙大霹靂（Big Bang）後約24億年。此研究發表於《自然（Nature）》期刊。

    其中一個星系中心存在類星體，這是一種由物質墜入超大質量黑洞而驅動的極亮天體。其強烈輻射正擾亂另一個星系中孕育恆星的分子雲。俄羅斯約費研究所（Ioffe Institute）天體物理學家巴拉舍夫（Sergei Balashev）指出，受影響區域的分子雲變成了「太小無法形成恆星」的微小雲塊，此為首次觀測到的現象。恆星形成因恆星孕育區減少而受阻。

    研究人員將此互動比作中世紀騎士比武。法國巴黎天體物理研究所（Paris Institute of Astrophysics）天文學家諾特丹姆（Pasquier Noterdaeme）形容：「如同騎士衝鋒，星系迅速接近。擁有類星體的星系發出強大輻射束，像長矛般刺穿伴星系，擾亂其氣體。」

    此次觀測中的類星體，其黑洞質量估計約為太陽的2億倍。其強大引力拉扯物質旋入形成盤狀結構，釋放雙錐形輻射光束。其中一股紫外線光束嚴重破壞了伴星系的氣體。銀河系中心的黑洞「人馬座A*（Sgr A*）」質量約為太陽400萬倍，遠小於此。

    研究團隊使用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）描繪星系特徵，並用歐洲南方天文台（ESO）的甚大望遠鏡（VLT）探測類星體與伴星系氣體。從地球的特殊視角，恰能觀測到類星體輻射直接穿過伴星系。

    以往觀測到的大多數星系合併事件發生在宇宙較晚期。諾特丹姆表示：「星系通常成群存在，引力互動自然導致合併。這兩個星系最終將合併成一個更大星系，類星體則會因燃料耗盡而黯淡。」

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