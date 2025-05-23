美政府取消哈佛招外籍生資格 近6800名學生須轉學或離境

白宮與哈佛大學戰火升級，圖為此前哈佛學生聚集示威，要求校方不要屈服於政府壓力。（路透檔案照）

2025/05/23 08:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國川普政府22日撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，指控該校允許「反美、支持恐怖份子的煽動者」攻擊猶太學生，並與中國共產黨合作。此舉為華府與這所頂尖學府間不斷升級的衝突投下震撼彈。

《美聯社》報導，國土安全部稱，哈佛將無法再招收新的外籍學生，現有近6800名外籍生也必須轉學或離境，否則將失去合法身分，並指哈佛最晚至2024年仍培訓中國準軍事組織成員。哈佛大學駁斥此舉為非法報復，將對學術研究造成嚴重傷害，並表示正為受影響學生提供指引。哈佛外籍生佔總數逾4分之1。

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川普政府與哈佛的衝突，自哈佛違抗白宮改革指令後便不斷加劇。白宮批評哈佛是自由主義與反猶主義溫床，已削減26億美元聯邦補助，川普更揚言取消其免稅資格。

此次行動源於國土安全部長諾姆（Kristi Noem）4月的要求，她命哈佛提交可能涉及暴力或抗議並可能遭驅逐的外籍學生資訊。諾姆稱此制裁因哈佛「未能遵守基本報告要求」，禁止其2025-26學年招收國際學生。但若哈佛72小時內提交相關紀錄，包括影音資料，便可能恢復資格。

諾姆強調：「本屆政府正追究哈佛助長暴力、反猶主義及與中共合作的責任。」此行動撤銷了哈佛在「學生與交換學者計畫（SEVP）」中的認證。

哈佛校長賈伯（Alan Garber）本月稍早表示，校方已進行治理改革，包含打擊反猶主義，但不會放棄「受法律保護的核心原則」，且無證據顯示外籍生更滋事。哈佛民主黨學生組織批評此為「教科書式威權主義」。言論自由團體「個人權利與表達基金會（FIRE）」則譴責此為「監控國家」的地毯式調查。

許多針對哈佛的懲處來自聯邦反猶太主義工作小組，指哈佛未能保護猶太學生。國土安全部也引用哈佛內部報告佐證校園歧視，並重提國會對大學與中國聯繫的擔憂，稱哈佛2024年仍為新疆生產建設兵團提供培訓，哈佛表示將回覆國會。

美國教育委員會主席米契爾（Ted Mitchell）稱此舉「非法、心胸狹隘」，憂慮將對國際學生產生寒蟬效應。川普政府已多次利用SEVP系統打壓高等教育，曾遭法院挑戰。

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