川普秀圖控南非種族滅絕 路透揭「畫面在剛果拍攝」

美國總統川普（右）21日在白宮會見來訪的南非總統拉瑪佛沙（左），當面指控南非白人遭種族滅絕。（美聯社）

2025/05/23 08:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）21日在白宮會見來訪的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），當面指控南非白人遭種族滅絕式的搶地奪命威脅，甚至當面播放相關影片。對此《路透》已出面證實，旗下記者今年2月在剛果民主共和國拍攝的影片內容，21日被川普錯誤展示為「南非被埋葬的白人農民」。

川普21日在白宮橢圓形辦公室與拉瑪佛沙會晤時，高舉一篇搭配了圖片的新聞報導影本，聲稱「這些都是被埋葬的白人農民」。

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然而《路透》事實核查小組22日證實，川普手持新聞報導的附圖，實際上擷取自該社今年2月3日所發布、人道主義工作人員在剛果城市果瑪（Goma）搬運屍袋的影片。剛果政府軍當時正與盧安達支持的「3月23日運動」（M23）戰士發生激烈戰鬥。

而川普向南非總統拉瑪佛沙出示的同篇新聞報導，則是由美國保守派線上雜誌《American Thinker》在網路社群平台所發表，內容涉及南非、剛果的衝突及當地緊張的種族局勢。

報導並沒有為圖片添加說明，僅稱這是一張來自網路影音平台YouTube的截圖，並附上有關剛果的新聞影片連結，其中註明了《路透》的版權。

《American Thinker》雜誌執行主編、該報導作者維德堡（Andrea Widburg）在回覆《路透》詢問時表示，川普「錯誤地識別了這張圖片」。維德堡同時指出，南非拉瑪佛沙政府是「失職並沉迷種族歧視的馬克斯主義政府」，聲稱「南非白人正面臨越來越大的壓力」。

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