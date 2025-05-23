為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普政府不准哈佛招收外國學生 校方反擊稱違法

    2025/05/23 05:06

    〔中央社〕美國總統川普政府今天撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，他與這所全球知名學府之間的對立又一次嚴重升級。哈佛統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人。

    綜合法新社與路透社報導，川普聲稱哈佛大學（Harvard University）是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受招生和聘僱方面的監督，卻遭到拒絕，令他極為不滿。

    美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在寫給這所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證已被撤銷，立即生效。」SEVIS是讓外國學生獲准在美就學的主要系統。

    川普上月揚言，若私立的哈佛不同意政府要求，接受外部政治監督，將不得招收外國學生。

    諾姆在信中寫道：「正如我在4月信中所解釋，招收外國學生是一種特權…所有大學都必須遵守國土安全部的要求，包括學生及交換訪客計畫規定下的通報要求，以維持這項特權。」

    她還寫道：「由於貴校拒絕遵守國土安全部多次提出希望取得相關資訊的要求，同時讓敵視猶太學生、宣傳支持哈瑪斯（Hamas）的同情思想、實行『多元、公平、包容』種族歧視政策的不安全校園環境繼續存在，貴校已喪失這項特權。」

    諾姆也指控哈佛「助長暴力、反猶太主義，並配合中國共產黨」。

    哈佛大學隨即抨擊這項措施「違法」，將對校園和國家整體造成「嚴重傷害」。

    哈佛透過聲明表示：「我們全心致力維持哈佛接待國際學生和學者的能力…我們正努力迅速為群體成員提供引導和支持。這種報復行動可能會對哈佛群體和我國造成嚴重傷害，並損及哈佛的學術及研究任務。」1140523

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播