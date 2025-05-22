攸關反制中國！查哥斯協議正式簽署 英美確保印太安全

查哥斯群島（Chagos Islands）位置圖。（取自Google Maps）

2025/05/22 23:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國與模里西斯22日晚間正式簽署備受矚目的查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交協議。英國首相施凱爾（Keir Starmer）強調，此協議對於確保迪戈加西亞（Diego Garcia）美英軍事基地的長期運作至關重要，並獲得美國等重要盟友支持。美國國務卿魯比歐對此表示歡迎，稱其鞏固了區域及全球安全。

BBC報導，魯比歐在社群平台X上寫道：「此協議確保了迪戈加西亞美英聯合軍事設施的長期、穩定及有效運作，這對區域與全球安全至關重要。」他表示美國重視雙方的貢獻，並期待持續合作。

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面對國內反對聲浪，施凱爾態度強硬。他指控反對派，包括保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）及改革英國黨領袖法拉吉（Nigel Farage），在查哥斯議題上「與中國、俄羅斯和伊朗等希望此協議破局的國家站在同一陣線」。

施凱爾強調，若無此協議，英國將無法「阻止中國或任何其他國家在（查哥斯）外圍島嶼建立自己的基地」，這是「任何負責任的政府」都不會允許發生的情況。他更直言，若模里西斯重啟法律程序，英國政府成功的機會渺茫，故必須「立即行動」。

英國國防大臣希利也指出，「不採取任何行動並非選項」，任何主張放棄協議的人，等同於放棄該軍事基地。他認為，由於此協議，英國公民與軍隊今日及未來的安全都更有保障，國際法律程序原本可能導致基地無法運作，損害英國國安。

根據已公佈的協議內容，模里西斯將擁有對查哥斯群島（包含迪戈加西亞島在內）的完整主權。英國則將完全負責迪戈加西亞的國防與安全事務，並以每年1.01億英鎊（約新台幣39.2億元）的代價，向模里西斯租借迪戈加西亞基地，租期長達99年，並可再延長40年。據英國政府新聞稿，此條約下支付款項的淨值將達34億英鎊（約新台幣1320億元）。

協議也允許模里西斯在迪戈加西亞以外的查哥斯群島實施安置計畫，英國同意支付模里西斯年度款項、為模里西斯設立的查哥斯信託基金注資，並在25年內提供發展框架下的多年期資助。

英國官員解釋，若無此協議，迪戈加西亞基地的衛星通訊可能因聯合國海洋法公約下的法律挑戰而受威脅，承包商也可能因擔憂法律訴訟而拒絕前往基地。此外，也無法阻止模里西斯允許如中國等外國勢力在島上建立軍事或其他存在。透過此協議，英國政府能持續批評中國在南海的擴張行為，而不致面臨虛偽的指控，同時避免失去國際外交支持。為確保基地安全，協議設有24海里緩衝區，未經英國同意不得有任何建設，外國安全部隊也被禁止進入外圍島嶼。

此協議簽署過程堪稱一波三折。同日稍早，高等法院一度批准原島民代表提出的緊急禁制令，暫時阻止了協議簽署。但僅數小時後，另一位法官便以持續禁制令將「實質性損害公共利益及英國利益」為由，推翻了該禁令，為協議的最終簽署清除了障礙。

英國首相施凱爾強調，此協議對於確保迪戈加西亞（Diego Garcia）美英軍事基地的長期運作至關重要。（彭博）

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