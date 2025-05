美中情局總部外爆槍響 女子與保全交火

2025/05/22 22:32

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國中情局(CIA)證實,總部外當地時間週四發生槍擊事件,1名身分不明人士與保全人員交火被捕,有媒體報導指稱女槍手中彈受傷,但中情局並未透露詳情。

《路透》報導,中情局發言人證實,安全人員在中情局蘭利(Langley)總部大門外「與1名人士交火」,他補充說,這名女子已經被拘留,但拒絕透露否中彈或其他相關資訊。

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)先前引述知情人士說法指出,女嫌中彈受傷。

費爾法克斯市(Fairfax)警方發言人向美國廣播公司新聞網(ABC News)說,這起事件發生在當地時間週四凌晨4點(台灣時間22日下午4點)。

事件發生後,中情局關閉了大門出入口,請員工改道,並在X平台發文公告。

The front gate at Headquarters is closed until further notice. Please use alternate routes for Thursday, May 22nd.