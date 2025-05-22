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    美中情局總部外爆槍響 女子與保全交火

    中情局發言人證實，位於蘭利的中情局總部外發生槍擊事件，1名人士被拘留。（彭博資料照）

    中情局發言人證實，位於蘭利的中情局總部外發生槍擊事件，1名人士被拘留。（彭博資料照）

    2025/05/22 22:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）證實，總部外當地時間週四發生槍擊事件，1名身分不明人士與保全人員交火被捕，有媒體報導指稱女槍手中彈受傷，但中情局並未透露詳情。

    《路透》報導，中情局發言人證實，安全人員在中情局蘭利（Langley）總部大門外「與1名人士交火」，他補充說，這名女子已經被拘留，但拒絕透露否中彈或其他相關資訊。

    美國國家廣播公司新聞網（NBC News）先前引述知情人士說法指出，女嫌中彈受傷。

    費爾法克斯市（Fairfax）警方發言人向美國廣播公司新聞網（ABC News）說，這起事件發生在當地時間週四凌晨4點（台灣時間22日下午4點）。

    事件發生後，中情局關閉了大門出入口，請員工改道，並在X平台發文公告。

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