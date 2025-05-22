小丑魚彈性縮小體型撐過熱浪 生存策略令科學家驚訝

金貝灣的小丑魚棲息在海葵中。（美聯社）

2025/05/22 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕氣候變遷除了正在摧毀小丑魚重要棲息地珊瑚礁，暖化導致海水升溫，也為牠們帶來致命威脅。對此，珊瑚礁魚類小丑魚，應變出一套求生策略：縮小體型來撐過熱浪期。

根據《美聯社》、《華盛頓郵報》22日報導，這份21日在《科學先端（Science Advances）》期刊發表的研究，在2023年一場強烈熱浪期間，監測南太平洋巴布亞紐幾內亞東部的金貝灣（Kimbe Bay）67對繁殖對、共134隻小丑魚，每月量一次體長和牠們棲息的海葵環境溫度，結果發現，在2到8月監測期間，其中101隻因受到熱壓力，體長出現一次或多次縮短。

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研究報告作者、波士頓大學海洋生物學家班奈特—史密斯（Morgan Bennett-Smith）說，「我們看到牠們縮小時，起初真的感到很震驚」。

這種奇特的行為似乎協助小丑魚撐過原本可能導致其死亡的海洋熱浪。研究人員說，這些小丑魚中，一些繁殖對會同步縮小，雌魚會調整體型，維持比其伴侶大，來保持該物種以雌性主導的社會階層結構。研究監測的小丑魚中，與繁殖伴侶一起縮小的，在熱浪期間存活率較高。

科學家尚不了解小丑魚如何縮小身體，一個可能是吸收自己的骨質。研究指出，較小身體結構需要的食物較少，可能有助於小丑魚在受到高溫壓力時，節省能量。科學家過去曾發現其他動物，會縮小體型對抗熱浪，例如海鬣蜥，不過，此前尚未目睹珊瑚礁魚類也會使用這種生存對策。

協助進行這項研究的英國紐卡索大學熱帶海洋生態學家魯格（Theresa Rueger）說，「牠們擁有這種令人驚嘆、但我們對此了解仍不多的能力」，「所以，或許其他物種也可能會以某種方式適應，使其能夠比我們想像的，活得更久」。

報告另一名共同作者、紐卡索大學博士生維斯提（Melissa Versteeg）表示，研究也發現，這種體型縮小是暫時性的，當環境壓力減輕後，這些小丑魚有「趕進度生長（catch up）」的能力，恢復原本的體型，這顯示生物保持彈性，來因應愈加暖化的世界，「這些自然系統確實承受壓力，但是也有驚人的恢復力」。

未參與這項研究的伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）海洋生態學家索洛德（Simon Thorrold）表示，「這是魚類因應不斷變化的世界，可用的工具箱中又一項工具」，不過，這種策略能協助小丑魚在短期內挺過熱浪，但是不清楚若若牠們得因應好幾年的高溫，是否也能用這種方式調適。

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