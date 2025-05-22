中國富人買歐盟藍卡假就業真偷渡 德警大搜查瓦解人蛇集團

德國國旗和中國五星旗。（路透檔案照）

2025/05/22 18:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國警方21日在多州同步大搜查，破獲一個協助中國人偽造就業身份，非法入境、居留的人口走私網，逮捕該網絡3名嫌犯。根據調查，已有約100人利用此非法管道進入德國。

《南華早報》22日報導，德國檢警表示，當局出動約750名檢察官和警力，執行這場大規模搜查行動，範圍遍及德國16個聯邦州中，包括柏林在內的9州、38處地點，在北部部什列斯威—荷斯坦邦拘捕該人蛇集團3名嫌犯，其中1人已遭收押。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，該集團以每人收費最高達23萬歐元（約780萬台幣），透過網路招攬中國有錢人，宣稱可協助透過德國加速引進技術移民的新制，申請「歐盟藍卡（EU Blue Card）」或其他技術人才簽證。嫌犯偽造長期工作契約，替客戶製造為德國企業聘用的高階技術人員假身份入境，再安排其配偶、子女，以親屬團聚名義入境。

「歐盟藍卡」為歐盟針對非歐盟國家高階技術人員提供的工作簽證，有效期1到4年，失業後仍可在歐盟停留半年。

弗倫斯堡檢察官早在2023年10月起，就懷疑該組織涉嫌進行「有組織地營利性偷渡」，鎖定調查。據信含眷屬在內，已經有大約100人藉此入境德國。警方在這次搜查行動中扣押大量紙本與電子證據，以及大筆現金和超過500萬歐元資產，顯示該集團獲利豐厚。

在北萊茵—西發利亞州，調查單位也針對另一起類似案件，深入調查了一段時間，該案嫌犯涉嫌以6位數金額，行賄公務員「打通關」，給予中國和阿曼富豪居留權，目前調查涉案人數多達187人，其中包括16名地方政府公務員。檢方去年7月調查此案期間，還以涉嫌不法資金來源，凍結、扣押位於科隆、據信2021年被中國投資人買下的知名妓院「帕莎」（Pascha）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法