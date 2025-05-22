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    惡！日本料理店遭放鳥4萬食材全報廢 老闆求償還被酸：可憐啊

    男子預訂28人份餐點卻未現身，日本料理店約新台幣4萬元食材全數報廢，示意圖。（情境照）

    男子預訂28人份餐點卻未現身，日本料理店約新台幣4萬元食材全數報廢，示意圖。（情境照）

    2025/05/22 22:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓有家日本料理店慘遭惡意「放鳥」，男子預訂28人份餐點卻未現身，約新台幣4萬元的食材全數報廢。業者聯繫對方要求賠償，卻反遭嘲諷。事件曝光後，引發網友譁然，呼籲嚴懲肇事者。

    Korea Wave》報導，南韓有線電視台JTBC於13日播出的節目《事件班長》揭露，位於京畿道盆唐區日本料理店9日接到電話訂餐，對方預訂28人份餐點。久違的大單上門，店家未收訂金與確認公司資訊就接受預約，採購大量食材、增加人手準備。

    到了當天早上，店家多次致電想再次確認，卻無法聯繫上對方。直到中午，另一支號碼來電聲稱在前往餐廳路上，還追加高價威士忌。店家則說，無法提供酒水，但料理已經備好。然而直到營業時間結束，都沒有人來，價值約200萬韓元（約新台幣4萬元）的食材全數報廢。

    事後，店家透過訊息向對方要求賠償，同時警告已經報警，卻收到「你這麼生氣喔」、「像你這種人才會上當」、「真可憐」等酸言酸說囂張嘲諷。事件曝光後，南韓網友怒了，不少人說為應嚴懲肇事者，也建議餐廳業者收取訂金等方式，防止類似事件再次發生。

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