「棉花糖挑戰」難不倒！ 墨魚通過兒童認知測試

物界中的墨魚也通過了棉花糖實驗，牠們可以忍耐著不出手捕食較次等的食物，以獲得更加優良的獎賞。（法新社資料照）

2025/05/22 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕等待的誘惑從不是件容易的事。無論是孩子面對一塊餅乾，或海中生物盯上1隻螃蟹，「立即」與「稍後」的抉擇，往往牽動著行為與決策。最新研究顯示，連軟體動物墨魚也能展現出延遲滿足的能力，這項特質過去多半只在黑猩猩、鸚鵡等大型腦脊椎動物身上觀察到，現在卻在距離人類演化已逾5億年的物種中出現，令人驚豔。

科學網站「 Earth.com」5月19日報導，該研究由英國劍橋大學教授施耐爾（Alexandra Schnell）領銜，並與美國海洋生物實驗室合作，研究成果刊登於《英國皇家學會報告B》（Proceedings of the Royal Society B）。團隊以經典的「棉花糖測試」為基礎，設計出水下版本，測試烏賊能否放棄眼前的食物、耐心等待更佳獎勵。

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實驗中，研究人員讓飢餓的墨魚看到1塊普通蝦肉，同時在透明隔板後方放置更鮮美的活草蝦。透過滑動門控制取得食物的時間。部分墨魚選擇立刻進食，但也有墨魚願意等待50至130秒，直到能取得草蝦，顯示出強大的自我控制力。這等待時間與鸚鵡、烏鴉等壽命長、認知力高的鳥類相當，令人訝異，因為墨魚的壽命其實遠短於這些脊椎動物。

更重要的是，研究團隊發現，自我控制與學習能力之間存在明確關聯。他們訓練墨魚將顏色標記與食物做聯想，再反轉規則，要求牠們學會新的關聯。結果顯示，在這類「反轉學習」測驗中表現最出色的個體，也往往是那些願意等待、最具耐心的墨魚。施耐爾指出，這顯示控制衝動與快速調整記憶可能共享相同的大腦機制。

研究人員推測，延遲滿足的能力可能是墨魚演化過程中的掠食策略之一。墨魚多數時間保持偽裝，潛伏靜止，只在狩獵時暴露於風險之中。施耐爾表示：「牠們一旦覓食，就會打破偽裝，暴露於所有掠食者面前，因此，為了最大化能量攝取，演化出等待優質獵物的能力也就合乎邏輯。」

這項研究是首次在靈長類動物以外，證實延遲滿足與智力表現之間的聯繫，將複雜認知的演化視角推進至無脊椎動物。研究強調，相似的環境挑戰，如躲避掠食者與捕捉敏捷獵物，可能透過趨同演化（convergent evolution），讓截然不同的神經系統產生相似的行為解方。

章魚、魷魚（或槍烏賊）早已因為會解迷宮、利用椰子殼築巢等行為登上新聞版面，如今墨魚也證明，複雜行為未必仰賴龐大腦容量。延遲滿足不僅是道德選擇，更可能是深植於生物演化史中、提升生存效益的多功能策略。

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