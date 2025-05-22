韓媒 : 美國防部8月新戰略指導 將承諾以國土防禦水準保衛台灣

駐韓美軍示意圖。左為駐韓美軍司令布倫森，右為南韓參謀長聯席會議主席金明洙。（歐新社）

2025/05/22 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統大選在即，共同民主黨候選人李在明民調遙遙領先其競爭對手。他先前發言稱台灣若受到中國侵略，韓國只需要說「謝謝」就好，親中言論引起外界憂心。不過，韓國《中央日報》一名記者今撰文爆料，美國國防部預計8月發布新的戰略指導，從戰略模糊轉為明確承諾以相當於國土防禦的水平保衛台灣。

韓國主流媒體《中央日報》英文版「JoongAng Daily」一名負責駐韓美軍基地的記者撰文爆料，隨著韓國新政府將在6月上台，駐韓美軍（USFK）部署可能即將發生轉變。美軍將重新強調「戰略靈活性」，即 允許駐紮在韓的美國軍隊部署到其他地方，這與2003年緊張局勢如出一轍，當時，時任美國國防部亞太事務副助理部長勞勒斯（Richard Lawless）在小布希政府時期提出了「戰略靈活性」的概念。

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該記者接著爆料，美國國防部預計8月發布新的戰略指導，表明其將從戰略模糊轉向明確承諾，以相當於國土防禦的水平保衛台灣。他還說，名將麥克阿瑟將軍曾將韓國描述為「一艘永不沉沒的航空母艦」；如今，台灣已成為美國在印度-太平洋地區軍事態勢的核心。

韓國總統大選將於6月3日舉行，共同民主黨候選人李在明的親中言論令人擔憂。先前他在競選演講時表示「為什麼我們要去惹中國？」然後他還做出感謝的手勢表示：「我們只需要對中國說『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，為什麼我們要介入兩岸關係？」他還說，無論台灣海峽發生何種情況，對韓國而言並不重要，韓國應該專注於自身的生計即可。

南韓4家民調機構今聯合發布最新總統大選民調，李在明支持度雖下滑3個百分點，但仍以46%的支持率領先右翼「國民力量」總統候選人金文洙的32%與改革新黨總統候選人李俊錫的10%。在此敏感時機，《中央日報》主跑駐韓美軍事務的記者爆出美國防部的消息，後續局勢演變將持續受社會關注。

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