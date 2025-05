恐怖影片曝！外交使團突遇以色列軍隊開火險中彈 歐洲多國怒了

2025/05/22 16:02

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕由來自多國、約20名外交官團體組成的外交使團,21日在約旦河西岸城市傑寧(Jenin)考察時,突然槍聲響起,嚇得官員四下躲避,還有在場記者大喊:「我們在傑寧這裡,佔領軍對外交代表團開火。」相關影片在網路流傳,引發討論。

事後以色列回應,這是一次「警告射擊」,無人在此事件中受傷,他們對此感到遺憾。但此舉已經引發多國不滿,包含法國、德國、義大利、加拿大、荷蘭在內等多國,都將要或已經召見以色列大使,要求他們解釋。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,遭到開火警告的外交使團包含了來自英國、中國、埃及、法國、約旦、土耳其和俄羅斯等20多國的外交官,當時代表團來到約旦河西岸被以色列軍佔領的地區傑寧進行實地考察,沒想到遭到以色列軍方從傑寧難民營用實彈開火,恐嚇意味濃厚。

根據網路上流傳的影片,事發當下外交官員都被嚇得連連退後,並就地尋找掩護或搶著上車離開。一名歐洲外交官指出,他們之所以前往該地考察,是為了瞭解加薩戰爭開打以來,以色列軍事攻擊造成的破壞。

對此,以色列軍方已在事後道歉並解釋,外交使團的車隊偏離了批准的路線,來到了禁區,以軍因此鳴槍警告,引導使團離開。沒有任何人因此受傷,以色列軍方並表示:「對於造成不便感到遺憾」,但並未安撫這些外交官與其所屬的國家。

「外交官必須受到尊重。」聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)的發言人杜加里克(Stephane Dujarric)表示。他指出,這起事件「不可接受」,他也透露秘書長古特雷斯對此事感到震驚,他強調:「正在履行職責的外交使節,絕對不該受到任何形式的槍擊或攻擊。他們的安全與不可侵犯性隨時都必須受到尊重。」他也說,對外交官使用任何武力都是不可接受的,他們已經敦促以色列當局進行徹底調查。

包含義大利、法國、德國、葡萄牙、比利時、埃及、土耳其等多國在內,都已就此事譴責以色列,或將召見以色列大使,要求解釋以色列軍方的行為。土耳其更要求以色列立刻展開調查,並追究當事人相關責任。

根據《以色列時報》報導,一名以色列國防官員表示,對空鳴槍的士兵並不知道這群人的身分,只是試圖警告他們離開。以色列軍方指出,西岸指揮官發現這群人是外國外交官後,立刻對此事展開調查,涉入此事部隊的指揮官員將立刻與相關國家代表進行交談,並報告調查結果。

Israeli forces opened fire towards an EU delegation on an approved visit to #Jenin in the #WestBank earlier today.



The IDF said they were approaching an area they weren’t allowed to be, so “warning shots” were fired AT EUROPEAN DIPLOMATS. pic.twitter.com/0Y6SHxk73N