美情報總監曝習近平女兒獲全額獎學金 哈佛挨批取悅共產政權

獨立專欄作家蔡慎坤 5月21日在社群平台X發文指出，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）曾X發文指出，「習近平的女兒曾在哈佛領取全額獎學金！」，並質疑哈佛大學給習近平女兒習明澤全額獎學金，恐是為了取悅共產政權。圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）

2025/05/22 15:02

〔編譯盧永山／綜合報導〕旅美中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤 5月21日在社群平台X發文指出，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）曾X發文指出，「習近平的女兒曾在哈佛領取全額獎學金！」，並質疑哈佛大學為何給習近平女兒（習明澤）全額獎學金？是成績太優秀，還是為了取悅共產政權？哈佛大學號稱世界頂尖學府，其價值取向卻是擁抱獻媚專制極權。

根據網路訊息及媒體報導，習明澤1992年6月27日出生，是中國領導人習近平與第二任妻子彭麗媛的獨生女高中就讀杭州外國語學校，主修法語，於2010年以化名「楚晨」進入哈佛大學大學部，就讀心理學，2014年畢業，2018年據稱返回哈佛大學攻讀博士學位。

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哈佛大學的學費及生活成本極高，根據哈佛大學2024至2025學年的官方數據，大學部學生的學費為56,550美元（新台幣170萬元），加上住宿、餐飲、醫療保險等費用，總額高達82,866美元（新台幣249萬元）。若包含私人維安（據傳有8名保鏢）及生活開支，6年攻讀大學部及博士期間的費用可能超過百萬美元。習近平的公開薪資顯然無法負擔，引發外界對其資金來源的廣泛質疑。

習明澤一直未在公眾場合出現，保持高度神秘感。但《自由亞洲電台》報導，在2019年5月，習明澤和習近平姊夫鄧家貴的個資被海外網站「紅岸基金會」、「支納維基」曝光，中國公安部成立專案組，由廣東省茂名市茂南區網路警察大隊負責偵辦，因亟欲媚上貪功，移花接木手把責任推給中國境內的「惡俗維基」（EsuWiki）網站，隨後以酷刑逼供，並聯手當地檢方和法院炮製冤案，於當年12月底將「惡俗維基」網路技術員牛騰宇重判14年入獄，

不過，網路媒體報導，隨著習近平為了因應美國總統川普挑起的關稅戰，習明澤這次隨著父親出訪越南，她終於露出神秘的真面目。

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