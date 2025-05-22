遭川普「貼臉開大」！南非總統拉瑪佛沙妙回這句 全場笑翻

美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙（左）。（路透）

2025/05/22 15:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），不料川普在會中突然發難，嚴詞指控南非針對具歐洲血統的阿非利卡人（Afrikaners）進行種族滅絕，遭網友戲稱「貼臉開大」；不過拉瑪佛沙仍力持鎮定，還妙回「我沒有飛機可以送你」，引發全場笑聲。

美國總統川普在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙，在會談途中，川普突然話鋒直轉，稱南非白人農民遭「種族滅絕」，隨即向在場人士播放多段有關種族滅絕口號影片，更拿出多張據稱是被殺害的南非白人照片及相關報導的影印本。

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在眾多媒體在場的直播會談中，川普此行為被網友戲稱是「貼臉開大」（電玩術語，指玩家近距離對戰時，將角色貼近對手臉部，放絕招猛力攻擊，被引申為直接、毫不掩飾、強硬地當面對某人採取某種行動或發表某種言論），不過拉瑪佛沙在現場沉著回應，對於川普展示的白人農民墓地影片，他詢問拍攝地點，並表示自己前所未聞。

而當川普被媒體詢問有關卡達贈與飛機爭議發火，痛斥美國「假新聞媒體」，忽視南非種族滅絕問題，反而熱衷報導卡達贈送飛機新聞，拉瑪佛沙立即妙回，「我很抱歉，我可沒有飛機送給你」，引發現場笑聲，而川普則回應：「我希望有，我會接受的。」

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