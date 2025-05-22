泰國佛教遊行驚見「裸體男童」站車頂、成人全裸綁竹竿受地獄懲罰

泰國佛統府近日舉行佛教慶典，一名男童卻在無任何遮擋物的情況下全裸站在車頂，隨即引發熱議。（擷取自臉書）

2025/05/22 15:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部佛統府（Nakhon Pathom）近日舉行佛誕節慶典，透過精心準備的花車遊行重現佛陀的一生，吸引不少民眾共襄盛舉。不過，一名全裸男童被塗白扮演佛陀降生的場面引發輿論譁然，另名裸體男子也綁在竹竿上，象徵佛教地獄刑罰的畫面也遭質疑尺度過當。

綜合泰媒報導，這場慶典是由佛統府那空猜西區的素坤逸路梅寺（Mai Sukhontharam）於5月17日至19日舉行，是當地宗教大事，活動包括佛陀誕生重現、佛陀火葬儀式與象徵「生老病死」苦諦的視覺劇場，意圖透過戲劇化手法向信眾傳遞佛教教義。

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然而，活動第一天就爆發爭議，一名未穿任何衣物的男童站立於裝飾車輛上，全身被塗為白色，車隊當日行經當地社區，孩童裸身畫面毫無遮掩，其身後則站著一位扮演佛陀母親「摩耶夫人」的女子，以還原佛陀誕生日的經典場景。

泰國網路輿論瞬間爆炸，不少網友批評，宗教儀式不應凌駕於兒童身心保護之上，無論孩子是否自願參與，讓未成年者裸露於公開場合已涉及虐待兒童。另有影像顯示，慶典中一名成年男子全身赤裸被綁於竹竿上，作為地獄受罰之象徵，同樣引來爭議。目前寺方與當地政府尚未就此事發表聲明，以及是否獲得孩童家長同意。

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除了全裸男童站在車頂上，另名成年男子也全裸被綁在竹竿上，象徵在地獄接受懲罰。（擷取自ท่านเปา/FB）

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