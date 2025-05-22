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    南韓大選白熱化 李在明支持率下滑、金文洙急起直追

    南韓共同民主黨總統候選人李在明（右）以46%的支持率領先，但與國民力量總統候選人金文洙（左）的差距正逐漸縮小。（本報合成圖）

    南韓共同民主黨總統候選人李在明（右）以46%的支持率領先，但與國民力量總統候選人金文洙（左）的差距正逐漸縮小。（本報合成圖）

    2025/05/22 14:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓4家民調機構22日聯合發布最新總統大選民調顯示，中左翼「共同民主黨」總統候選人李在明以46%的支持率領先，但與右翼「國民力量」總統候選人金文洙的差距正逐漸縮小。

    《韓聯社》報導，EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research和南韓Research本月19日至21日對南韓全國18歲以上、共1002人進行了上述調查。

    結果顯示，李在明支持率為46%，較上週下滑3個百分點；金文洙支持率為32%，較上週上升5個百分點；改革新黨總統候選人李俊錫為10%，較上週上升3個百分點；另有10%的受訪者未表達意見。

    對於大選結果，預測李在明當選的受訪者佔67%；預測金文洙當選的受訪者佔23%。投票意願方面，87%的受訪者回答「一定會投票」；9%受訪者回答「盡可能參加」。

    支持政黨輪替的受訪者佔55%；支持國民力量繼續執政佔34%。政黨支持率方面，共同民主黨為40%；國民力量為31%；改革新黨和祖國革新黨各為5%。

    本次調查可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率26.7%。

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