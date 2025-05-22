美猶太博物館搶擊案2死 館內當晚舉辦「青年外交官招待會」活動

華盛頓特區「首都猶太博物館」附近21日晚間發生一起槍擊案，造成2名以色列駐美使館工作人員死亡，外媒指出，當時館內正舉辦由美國猶太人委員會主辦、針對年輕專業人士的「青年外交官招待會」。（法新社）

2025/05/22 14:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓特區「首都猶太博物館」附近21日晚間發生一起槍擊案，造成2名以色列駐美使館工作人員死亡，外媒指出，當時館內正舉辦由美國猶太人委員會主辦、針對年輕專業人士的「青年外交官招待會」；另，30歲嫌犯目前正接受聯邦調查局（FBI）和華盛頓特區警察局與聯合恐怖主義特別工作組訊問。

綜合《CNN》等外媒報導，「青年外交官招待會」活動由美國猶太人委員會（American Jewish Committee）旗下的ACCESS部門策劃，旨在促進22至45歲之間的猶太年輕專業人士與外交界的交流。

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CNN國安分析師凱耶姆（Juliette Kayyem ）表示，「這項活動可能會邀請來自不同大使館的人士參加；這是外交政策和外交服務領域的年輕專業人士相互了解的一種方式，因此在很多方面，這與當晚在華盛頓感受到的仇恨情緒正好相反」。

據活動頁面介紹提及，今年活動主題為「化痛苦為使命」，演講嘉賓包括多信仰聯盟（Multifaith Alliance）及以色列國際人道救援組織（IsraAID）等代表，探討關於人道主義外交，以及來自該地區、為該地區服務的組織聯盟如何在應對中東和北非地區人道主義危機方面發展合作。

據華盛頓特區警察局局長史密斯（Pamela A. Smith）指出，警員當晚9時08分左右接獲多起報案電話，指第三街與F街西北交界處傳出槍響，警員到場後發現1名成年男性與1名成年女性倒地失去意識、且無呼吸，隨後急救人員進行搶救，2人仍傷重不治。

警方指出，2名罹難者當時正離開該場外交招待會，事發前嫌犯曾在館外徘徊，不久後朝一群4人開槍，其中2人遭擊斃。嫌犯事後進入博物館內部，被活動的保安人員制服並拘留，戴上手銬後，他告知保全人員丟棄武器地點，警方循線找到槍枝。

史密斯指出，兇嫌為30歲男子羅德里格斯（Elias Rodriguez），來自伊利諾州芝加哥。警方表示，此之前他並未被警方列入監控對象，犯案動機仍在調查中。據稱他在被拘捕時高喊「自由巴勒斯坦」，目前警方認為他是唯一的槍手，目前已不存在任何威脅。

與此同時，聯邦調查局副局長邦吉諾（Dan Bongino）提及，這場致命槍擊案的嫌疑人正接受華盛頓特區警察局和聯邦調查局聯合反恐工作組的訊問，事發地點位於FBI華盛頓辦事處附近，FBI在襲擊發生後立即趕到現場並提供援助。

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