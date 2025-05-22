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    川普「設局」羞辱南非總統！ 旅美學者：對台灣赤裸裸的提醒

    美國總統川普今天在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，突然播放影片，指控南非白人農民遭「種族滅絕」。（法新社）

    美國總統川普今天在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，突然播放影片，指控南非白人農民遭「種族滅絕」。（法新社）

    2025/05/22 15:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，突然播放影片，指控南非白人農民遭「種族滅絕」。不少外媒以「突襲」稱呼川普行為，也聯想到烏克蘭總統澤倫斯基2月在白宮與川普爭執一事，擔心川普這樣設局，可能會使外國領袖擔心受辱而拒絕接受白宮邀請。旅美學者翁履中表示，對台灣而言，這樣的事件是另一個赤裸裸的提醒。若不謹慎，未來可能步上後塵，成為被羞辱、被利用的對象。

    翁履中在個人粉專表示，此次川普與南非總統拉瑪佛沙的會談，其實是一場典型的「川普秀」，外交只是舞台，國內聲量和個人光環才是主軸。看到川普再次將外交政策與國內保守派期待結合，把原本關於公平土地改革的南非內政議題，扭曲為白人受迫害的全球性象徵，意圖煽動保守派支持者情緒。

    翁履中指出，更值得警覺的是，美國越來越多的學者與觀察家正在提出警告，若美國繼續以單邊對抗、武力至上的態度處理國際關係，尤其是與地緣敏感區的互動，最終恐怕反而激化衝突，造成無可挽回的後果。軍事力量固然重要，但在當前高度對立的國際局勢中，陷入衝突情境的各方，能對等有尊嚴的保持溝通，才是真正避免戰爭、穩定關係的關鍵。

    翁履中強調，對台灣而言，這樣的事件是另一個赤裸裸的提醒。台灣必須認清，川普政府面對國際舞台上的小國，絕對不會真的信奉「平等互惠」的外交邏輯，而是充滿「強者主導、弱者服從」的交易邏輯。台灣若不謹慎備戰、不願意面對川普式外交風格中沒有「交情」成分的現實，未來無論是經濟協商、軍售談判、甚至政府互動，都可能步上其他小國後塵，成為被羞辱、被利用的對象。

    翁履中說，接連上演的「川普外交劇」，對所有小國來說，都必須學到教訓。在川普帶動強人政治與單邊主義重新主導國際秩序的時代，只有謹慎、務實與預判，才能避免在不對等的桌上被吃乾抹淨。台灣應以南非事件為鑑，別被過去的好關係迷惑而忽視要對最壞情況做準備，更不要以為只要站對邊，就能萬無一失。川普時代，「民主價值」不是川普政府喜歡的概念，外交關係能換回多少美國利益才是川普的考量。

    最後，翁履中用電影《唐伯虎點秋香》的一句台詞作為輕鬆但發人深省的提醒：「棋盤裡，車無輪馬無韁，叫聲將軍提防提防。」面對川普政府擺出的這盤棋，記得，即使想要走得快，也要先看清對手在布什麼局。

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