複製澤倫斯基模式？川普白宮「設局」 南非總統沉著應對

美國前總統川普（右）在白宮橢圓形辦公室向南非總統拉瑪佛沙（左）展示文件，就南非白人農民處境提出尖銳指控。（歐新社）

2025/05/22 11:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普21日在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），會談最終演變成1場被觀察家形容為堪比2月接待烏克蘭總統澤倫斯基翻版的激烈交鋒。川普在會中突然發難，嚴詞指控南非針對具歐洲血統的阿非利卡人（Afrikaners）進行「種族滅絕」。

會談初期氣氛尚稱平靜，川普與拉瑪佛沙先是輕鬆聊起高爾夫球，拉瑪佛沙還贈送了1本重達14公斤、介紹南非高球場的書籍。南非總統也感謝美國在疫情期間提供的協助。然而，隨著川普堅持讓其顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）加入會談，氣氛急轉直下，焦點迅速轉移至所謂南非白人農民遭「種族滅絕」的議題。

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川普隨即向在場人士播放多段影片，其中1段為南非反對派政治人物馬萊馬（Julius Malema）高唱含有「射殺布爾人（指白人農民）」歌詞的歌曲。川普觀看時表示：「這景象太可怕了，我從未見過這種事。」他更拿出多張據稱是被殺害的南非白人照片及相關報導的影印本，直指拉瑪佛沙。英國廣公司（BBC）指出，川普顯然早有準備，拉瑪佛沙無疑是「掉進了陷阱」。

儘管遭遇突如其來的尖銳指控，拉瑪佛沙在聯合記者會上仍力持鎮定。對於川普展示的白人農民墓地影片，他詢問拍攝地點，並表示自己前所未聞。拉瑪佛沙同時譴責馬萊馬的言論，強調其言行不代表南非官方立場，並重申南非是個保障言論自由的民主國家。他也承認南非確有犯罪問題，但受害者包含各種族裔，並非僅針對白人。

值得注意的是，南非代表團其他成員，如農業部長史汀胡森（John Steenhuisen）及富商魯柏（Johann Rupert），也紛紛就農民與犯罪問題發言。反觀美方，除川普外，其副總統范斯及國防部長赫格塞斯雖在場，卻未參與記者會發言。先前澤倫斯基的會談中，范斯曾扮演關鍵角色。

被川普臨時拉進會談的馬斯克則始終保持沉默，直到川普點名說：「這就是伊隆想要的。」但川普又補充，不想讓馬斯克捲入南非白人歧視議題的討論，因「不認為這對他公平」。BBC記者形容此次會面幾乎是「訪問橢圓形辦公室最糟的劇本」，外國領袖最不願見到的公開爭執真實上演。

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