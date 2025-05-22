中國詐團赴泰洗錢 芭達雅銀行助陣、損失高達20億

泰國警方日前破獲中國詐騙集團在芭達雅銀行開戶洗錢，涉案金額高達22億泰銖。（擷取自泰國警察廳臉書）

2025/05/22 11:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方破獲中國詐騙集團利用觀光簽證開設銀行帳戶進行跨國洗錢的重大案件，芭達雅（Pattaya）多名銀行職員涉嫌協助造假，涉案金額高達22億泰銖（約新台幣20億元），目前已有11人落網，整起案件涉及超過2000名受害者。

綜合泰媒報導，泰國皇家警察科技犯罪中心主任塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）昨（21）日召開記者會表示，今年3月9日，15名中國人以觀光簽證入境泰國後，迅速前往芭達雅（Pattaya）開設銀行帳戶，後於1週內離境。

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警方表示，當地1名銀行經理及3名職員涉嫌偽造文件，協助這些中國人開戶，目前已逮捕這4名銀行員工。然而，這15個帳戶在短時間內共接收了1億1800萬泰銖（約新台幣1億850萬元），其中9100萬泰銖（約新台幣8367萬元）已被提領。

這些帳戶亦與106起詐騙案件有關，警方追查發現，整個詐騙集團還涉及全國462個帳戶，受害人數高達2084人，總損失金額高達22億泰銖。

除了4名銀行人員，警方也逮捕2名翻譯與5名協助中國人開戶的嫌犯，總計11人落網。警方目前正與中國執法單位合作，追緝15名涉案中國人，其中5人疑似與鄰近國家的詐騙園區有關。泰方並未透露涉案泰國人收取的報酬金額。

泰國當局公布15名中國詐騙集團份子的長相。（擷取自The Irrawaddy臉書）

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