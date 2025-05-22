英政府懲治戀童癖 性罪犯恐遭「化學去勢」

英國政府正研議對戀童癖及性侵犯等性犯罪者實施「化學去勢」，盼能有效嚇阻犯罪，保護潛在受害者。（資料照）

2025/05/22 11:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府正研議針對戀童癖及強暴犯等性犯罪者實施化學去勢的新計畫。司法部長馬穆德（Shabana Mahmood）據報正積極評估此措施，旨在更嚴厲打擊性犯罪，保護公眾安全。

研究顯示，特定藥物能有效降低性衝動，使性犯罪案件減少近三分之二。馬穆德部長目前正考慮將此藥物治療方案擴展至英格蘭及威爾斯的20所監獄，並為全國性推行預作準備。不僅如此，《太陽報》（The Sun）引述政府消息人士指出，她希望能更進一步，探索英國採行化學去勢懲治性犯罪者的可能性。

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該消息人士表示：「長久以來，我們對性犯罪者構成的威脅視而不見，總認為解決方案過於困難或令人不悅。」他強調，司法部長對於採取必要措施保護公眾「不會膽怯」，並且會「果斷處理這個棘手的問題」。報導更指出，一項小規模的自願試點計畫因被認為力道不足而遭到否決。

事實上，部分國家已有化學去勢的先例。美國加州等地已對假釋出獄的特定罪犯採用此法。在德國、法國、瑞典與丹麥，化學去勢則採自願原則，甚至有些性犯罪者會主動尋求此治療。化學去勢通常涉及使用兩種藥物，一種旨在抑制性念頭，另一種則用於降低體內睪固酮濃度以壓抑性慾。

今年二月一項由英國民調機構「Find Out Now」執行的民調顯示，在30歲以下的英國選民中，高達67%支持對性犯罪者實施化學去勢，僅24%反對，反映出年輕世代對治安的強硬態度。

國際上，賽普勒斯曾提議將化學去勢作為無期徒刑的替代方案。數月前，哈薩克則宣布對11名戀童癖者進行大規模化學去勢。這些罪犯據報皆「對未成年人犯下性侵犯案件」，他們被強制注射抑制性慾的藥物，一年需注射24次，每人每年藥物成本約278英鎊（約新台幣1萬0760元）。哈薩克對戀童癖者施以全球數一數二的嚴刑峻法，罪犯出獄後，其住址等個資會被公開，以便家長留意潛在危險。

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