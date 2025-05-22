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    袋鼠逃脫悠閒逛大街 美國警察抱起「逮捕」

    杜蘭戈市警方小心翼翼地接近袋鼠「歐文」，一把將其抱起。（圖擷取自臉書）

    杜蘭戈市警方小心翼翼地接近袋鼠「歐文」，一把將其抱起。（圖擷取自臉書）

    2025/05/22 11:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州地處洛磯山脈東側，當地自然景致十分壯觀，在州內可以合法飼養「袋鼠」。不過科羅拉多州杜蘭戈市（Durango）19日發生袋鼠逃脫事件，袋鼠在市區逛大街，警方耗費九牛二虎之力圍捕，最後平安將袋鼠「抱上車」。當地警方事後也在臉書發文，笑稱這隻袋鼠是「杜蘭戈市最令人意想不到的逃脫藝術家」。

    綜合外媒報導，這隻名為「歐文」（Irwin）去年秋天曾經從主人家中脫逃，當時因為「歐文」年紀尚輕、體型不大，跳進一個類似母袋鼠育兒袋的袋子後就被「逮捕」。不過「歐文」19日再度逃脫，並在杜蘭戈市內道路逛大街，有民眾擔心交通安全，通知警方前來圍捕。

    出勤的員警蓋瑞森（Shane Garrison）在圍捕過程中，將「歐文」逼入民宅後院的圍牆中，並小心翼翼地接近「歐文」，迅速地將「歐文」抱起帶走，事後把「歐文」放在警車後車廂中。杜蘭戈市警局事後也將圍捕影片放上臉書，並發文表示：「杜蘭戈市最令人意想不到的逃脫藝術家又回來了。」、「自從我們上次相遇以來，他肯定長大了。」

    杜蘭戈市警局事後也將圍捕影片放上臉書，並發文表示：「杜蘭戈市最令人意想不到的逃脫藝術家又回來了。」（圖擷取自臉書）

    杜蘭戈市警局事後也將圍捕影片放上臉書，並發文表示：「杜蘭戈市最令人意想不到的逃脫藝術家又回來了。」（圖擷取自臉書）

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