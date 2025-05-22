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    1.5億買永久居留權！美官員曝川普「金卡」官網1週內上線

    美國總統川普4月在空軍一號上，對記者展示價值500萬美元的金卡樣本。（美聯社）

    美國總統川普4月在空軍一號上，對記者展示價值500萬美元的金卡樣本。（美聯社）

    2025/05/22 11:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）21日表示，

    美國總統川普推動的「金卡」簽證官網將在1週內上線，未來外國人花費500萬美元（約新台幣1.52億），即可申請這項新簽證，以獲得在美國的永久居留權。

    新聞網站《Axios》 報導，川普於2月底提出「金卡」簽證計畫，向支付500萬美元購買「金卡」的人提供美國永久居留權，以取代現行的EB-5投資移民簽證，後者發放綠卡，但投資者對美國經濟的投資金額要小得多。

    川普曾表示，「金卡」可為美國政府帶來收入，如果能賣出100萬張「金卡」，就能還清美國的債務。

    盧特尼克告訴《Axios》，「金卡」官網「trumpcard.gov」將開放有意購買者登記申請，「所有細節將在今後的幾週內陸續公布，不是幾個月，是幾週內。」

    盧特尼克將「金卡」定位為外國人的一種安全備案，同時有助於為美國債務找到資金，「我遇到的每個非美國籍的人，但凡有財力的，都想買這張卡」。

    他說：「這是針對那些能幫美國償債的人。你為什麼不願意擁有一個B計畫呢？萬一哪天真的發生什麼不好的事情，你來到美國的機場，海關人員會說：『歡迎回家。』」

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