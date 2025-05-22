飛來橫禍！日本長野電車行駛間遭屋頂撞擊 車窗碎裂釀1死2傷

日本長野縣21日發生強風吹起屋頂，砸中電車造成1死2傷悲劇。（擷取自@goroumi_37/X）

2025/05/22 11:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本長野縣昨（21）日傍晚發生罕見事故，一輛載有約200名乘客的電車在行駛過程中，突遭強風掀起的屋頂撞擊，車窗碎裂導致1名50多歲男子傷重不治，另有2人受傷。

綜合日媒報導，當地時間傍晚6時許，一列三節編組的列車正開往長野站，途經須坂市時，遭到強風捲起的屋頂砸中第一節車廂，車窗玻璃破碎。當場造成3名乘客受傷，其中56歲男子栗原雄二傷勢過重，送醫後宣告不治，另有一名65歲男子與一名56歲男子頭部受到輕傷。

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日本氣象廳表示，事發當天下午，長野縣北部地區包括須坂市已發出「龍捲風警報」，氣候條件極易出現猛烈陣風。警方研判，是當地一處棚狀建築遭強風吹離後撞上列車，詳細情況仍在調查中。

根據長野電鐵說法，列車行經須坂站與日野站之間時，駕駛曾發現鐵道上出現異物，並緊急剎車，但仍無法避免與飛來物體的碰撞。列車上當時約有200名乘客，一度造成恐慌。事故導致路線暫停約1小時後恢復運行。

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