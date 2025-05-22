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    行政騷擾升級！香港記者協會：稅務局鎖定獨立媒體查稅

    香港記者協會週三證實，自2023年起，香港稅務局至少複查了6家獨立新聞機構、20名新聞工作者或其家人的稅務。（法新社資料照）

    香港記者協會週三證實，自2023年起，香港稅務局至少複查了6家獨立新聞機構、20名新聞工作者或其家人的稅務。（法新社資料照）

    2025/05/22 13:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港記者協會週三（21日）證實，自2023年起，香港稅務局至少複查了6家獨立新聞機構、20名新聞工作者或其家人的稅務，並要求他們支付預繳稅款。對此港媒標題形容「媒體創辦人、員工、獨立記者、自由記者無一倖免」。

    綜合港媒報導，香港記者協會稱，預繳稅額達170萬港元（約新台幣650萬元）。協會主席鄭嘉如就是被稅務局複查的對象之一。

    鄭嘉如週三在記者會上展示她的報稅表時說，2018至2019年度她任職香港01偵查組記者，月薪1.8萬港元（約新台幣7萬元），年薪23.4萬元（約新台幣90萬元），當時稅金為約4000元（約新台幣1.5萬元），並已在當年繳款；但稅務局最近突指她當年薪資「增加2倍」，要求她補繳稅款。

    鄭嘉如指出，多數稅務調查缺乏充分依據，部分案例中當局在未扣除經營成本的情況下高估了收入。她說，「香港記者收入本就不高，除被迫繳納這些存疑稅款外，還需耗費金錢、時間和精力自證清白」。

    與此同時，鄭嘉如的父母也被追查薪俸稅、利得稅及差餉。

    香港的稅務稽查並不常見。稅務局數據顯示，2023至2024年度共完成約1800宗實地審計及調查。該局聲稱，所有稽查均依標準程序進行，「納稅人的行業或背景不會影響稽查決定。」

    然而，受查新聞機構合計已被追討70萬元預繳稅款（約新台幣270萬元），其中包括記者協會、《獨立媒體》、《法庭線The Witness》、《香港自由新聞》、《ReNews》、網媒《爆炸頭》；而受查的20名新聞工作者及其家屬，則合計共被追討100萬元預繳稅款（約新台幣380萬元）。

    《獨立媒體》主編黃俊邦表示，稅務稽查佔用了這家獨立新聞機構大量時間和資源。2024年，他因沒有在辦公室保留公司註冊表的實體副本而出庭，最終繳納了1萬港幣（約新台幣4萬元）罰款。

    香港記者協會稱，所有新聞機構及個人已向稅務局抗議並申請緩繳稅款，最終涉事機構仍需預繳其中約30萬元（約新台幣115萬元）；個人則需預繳約9萬元（約新台幣35萬元）。

    自北京於2020年實施《國家安全法》以來，部分香港獨立媒體開始面臨嚴格審查。有關當局不僅派遣員警搜查新聞編輯部、逮捕媒體高層，並將新聞編輯定罪。

    美國喬治城大學（Georgetown University）亞洲法中心主任凱洛格（Thomas E. Kellogg）表示，對於尚存那些並未逾越紅線，因而不必擔心遭國家安全或煽動叛亂法條檢控的媒體而言，行政騷擾是相當有效的管控手段。凱洛格說，這類審查「意在提醒媒體機構謹言慎行，政府總有辦法對其不喜歡的報導實施報復」。

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