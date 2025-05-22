美國紐約公寓失火 疑消防梯故障Uber司機逃生重摔亡

巴基斯坦男子侯賽踏上消防梯時，梯子疑似故障收縮造成他失去平衡，當場從2樓窗戶墜地重傷，送醫不治。（圖擷自「@ULTIMAHORAENX」X）

2025/05/22 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林當地一棟公寓19日上午發生火災，導致來自巴基斯坦53歲男子侯賽（Ashiq Hussain）踏上消防梯時，梯子疑似故障收縮造成他失去平衡，當場從2樓窗戶墜地重傷，緊急送院搶救不治身亡。

綜合外媒報導，布魯克林日落公園地區一棟公寓，位於第9大道與39街交界處一間名為M9 Deli的雜貨店樓上於當地時間19日7時許發生火災，消防員獲報趕赴現場救災。

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據目擊者錄製影像可見，侯賽正試圖從火災現場的窗戶逃生，並由1名消防員透過消防梯協助撤離，孰料侯賽踏上梯子頂端時，梯子卻突然收縮導致失去平衡，從2樓窗戶重摔在地，緊急送往邁蒙尼德醫院醫療中心，然因傷重宣告不治。

當地驗屍官確認死因為頭部鈍傷。紐約市消防局表示，該部門正調查墜落原因以及梯子發生的問題，救援中所使用梯子已被停用，消防局發言人說，「我們立即啟動積極調查，將由消防調查員、安全部門等共同釐清事發原因。」

報導提及，侯賽10多年前來到紐約謀生，是一名Uber司機，原計畫不久後即將和住在巴基斯坦的妻小於美國團聚，據死者朋友透露，侯賽的妻子僅剩下最後幾項移民手續待辦。

巴基斯坦男子侯賽。（圖擷自「Mian Mazhar Iqbal」臉書）

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