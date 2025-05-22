墨西哥700珍禽異獸大遷徙 躲避毒梟戰火尋新生

為躲避當地日趨惡化的毒梟暴力，墨西哥奧斯托克（Ostok）動物庇護所人員正小心翼翼地將一頭母獅運送上車，準備前往新的棲所。（美聯社）

2025/05/22 08:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕墨西哥西北部一處動物庇護所因不堪販毒集團的暴力威脅，近日被迫將收容的大象、鱷魚、獅子及老虎約700隻動物，緊急遷移至沿海地區的一座牧場。此次「動物大遷徙」凸顯了當地嚴峻的治安問題。

《法新社》報導，這批被迫搬家的動物原先安置於錫那羅亞州（Sinaloa）首府庫利亞坎市（Culiacan）附近的奧斯托克（Ostok）動物庇護所。物種繁多，除了大型哺乳動物外，還包含了多種珍稀鳥類。然而，自去年九月以來，庫利亞坎市成為錫那羅亞販毒集團內部派系血腥火拚的核心區域。官方數據顯示，這場內部鬥爭已導致超過1200人死亡，另有1400人失蹤。美國已將錫那羅亞販毒集團列為六個墨西哥恐怖組織之一。

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奧斯托克動物庇護所的管理人員20日透露，數月來他們持續收到威脅，甚至有貨車及設備遭竊。庇護所主任埃內斯托·薩蘇埃塔（Ernesto Zazueta）無奈表示：「我們離開是因我和團隊恐遭遇不測。」此外，該地區頻繁的道路封鎖和武裝衝突，也使得庇護所難以維持圈養野生動物的食物供給，成為遷徙的另一主因。

《美聯社》記者直擊了20上午的遷徙作業，獸醫團隊與工作人員小心翼翼地將裝著老虎、猴子、美洲豹、大象和獅子等動物的厚重金屬籠，逐一吊掛至大型聯結車隊上。這些動物中，有不少是過去販毒集團成員飼養的奇珍異寵，或是來自馬戲團。然而，隨著毒梟火拚升級，庇護所不僅面臨武裝攻擊、持續的死亡威脅，連維持動物生存的基本物資也難以取得。

薩蘇埃塔指出，這些動物的最終目的地是位於錫那羅亞州太平洋沿岸度假小鎮馬薩特蘭（Mazatlan）的「迷戀生物園區（Bioparque El Encanto）」，該園區為一名當地商人所有。

過去，在墨西哥毒梟擁有的牧場或其他物業中，經常可以發現大型貓科動物等珍奇異獸，牠們常被當作寵物飼養，但當毒梟逃亡或與敵對集團衝突時，這些動物便會遭到遺棄。自去年九月以來，聯邦當局已查獲至少14隻大型貓科動物，部分在突襲行動中繳獲，部分則在據信用於犯罪活動的廢棄房屋中發現。

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在墨西哥奧斯托克（Ostok）動物庇護所，一名員工手持水管，為即將因躲避毒梟暴力而遷徙的大象補充水分。（（美聯社）

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