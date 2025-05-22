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    NASA毅力號火星黎明前捕捉「魅影」火衛二罕見影像

    NASA「毅力號」探測車於火星當地時間2025年3月1日凌晨4時27分，捕捉到火星兩顆衛星中較小的迪摩斯（Deimos）在黎明前天空中閃耀的畫面。（圖：NASA/JPL-Caltech）」

    NASA「毅力號」探測車於火星當地時間2025年3月1日凌晨4時27分，捕捉到火星兩顆衛星中較小的迪摩斯（Deimos）在黎明前天空中閃耀的畫面。（圖：NASA/JPL-Caltech）」

    2025/05/22 08:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的「毅力號」（Perseverance）火星探測車，在火星時間2025年3月1日凌晨4時27分，任務第1433個火星日，捕捉到火星兩顆衛星中較小的「迪摩斯」（Deimos，又稱火衛二）在黎明前天空中發光的罕見景象。這張令人印象深刻的影像是在幾乎全黑的環境下拍攝完成，呈現出些許詭譎而美麗的氛圍。

    據《每日科技網》（scitechdaily）報導，為創造此影像，「毅力號」使用了其左側導航攝影機拍攝了16張長曝光照片，每張曝光時間為3.28秒。這些照片在探測車上即時合成為單一影像後傳回地球，最終影像的總曝光時間相當於52秒。

    由於拍攝時光線極度昏暗，影像中帶有柔和的薄霧感及數位雜訊。畫面中散布的許多白色光點，大部分可能源於相機本身產生的假影（artifacts），但有少數也可能是宇宙射線。影像裡兩個最為明亮的點確認為真實的恆星，分別是獅子座（Leo）的軒轅十四（Regulus）及軒轅十二（Algieba）。影像右中方的「伍德斯托克隕石坑」（Woodstock Crater），距離探測車約750公尺。拍攝時，「毅力號」正前往名為「女巫榛山」（Witch Hazel Hill）的地點。

    迪摩斯是火星兩顆衛星中較小且距離較遠的一顆，另一顆為「福波斯」（Phobos，火衛一）。迪摩斯由美國天文學家阿薩夫·霍爾（Asaph Hall）於1877年發現，其直徑僅約12公里，是太陽系中體積最小的衛星之一。其形狀不規則且凹凸不平，更像一顆小行星而非傳統月球。科學家推測它原始可能是一顆被火星引力捕獲的小行星。迪摩斯在火星表面上方約2萬3500公里的軌道運行，約需30小時才能完成一次公轉。

    NASA的「毅力號」探測車隸屬於「火星2020」（Mars 2020）任務，是一部開創性的機器人探測器，旨在推進對火星生命跡象的搜尋，並為未來的人類登陸火星任務奠定基礎。其核心目標之一為天體生物學（astrobiology）研究，特別是在這顆紅色星球上尋找古代微生物可能留下的生命印記。為此，探測車持續研究火星的地質構造與遠古氣候，協助科學家理解該行星的演化歷史及潛在宜居性。

    此為前述迪摩斯（Deimos）影像的標註版本，圖中已清楚標示出火星衛星迪摩斯，以及屬於獅子座的恆星軒轅十四（Regulus）軒轅十二（Algieba）。（圖：NASA/JPL-Caltech）」

    此為前述迪摩斯（Deimos）影像的標註版本，圖中已清楚標示出火星衛星迪摩斯，以及屬於獅子座的恆星軒轅十四（Regulus）軒轅十二（Algieba）。（圖：NASA/JPL-Caltech）」

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