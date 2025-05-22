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    美議員致函希爾頓、萬豪、凱悅飯店 勿用「中國台灣」一詞

    美國共和黨國會議員21日致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店，稱其使用「中國台灣」一詞不符合美國政府立場。圖為眾議員穆勒納爾。（彭博資料照）

    美國共和黨國會議員21日致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店，稱其使用「中國台灣」一詞不符合美國政府立場。圖為眾議員穆勒納爾。（彭博資料照）

    2025/05/22 09:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍國會議員當地時間21日致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店高層，嚴重關切其在網站、文宣使用「中國台灣」（Taiwan, China）一詞，強調此舉不符合美國政府立場，並要求答覆是否受到中國指示。

    綜合媒體報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）及參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在信中表示，使用「中國台灣」一詞暗示台灣是中國的一部分，這與美國政府的立場形成鮮明對比，對高度民主且是重要貿易夥伴的台灣不利。

    穆勒納爾和布萊克本在信中表示，「其他具有國際業務規模的美國大型企業，都已正確地將台灣標示為獨立於中國的實體，我們敦促貴公司比照辦理」。

    信件也提到美國農業部、商務部和國務院2024年10月4日曾發布連署信件，內容敦促美國「財星雜誌」（Fortune）列出的全球500大企業高層，使用「台灣」這一名稱，以符合歷屆無論共和黨、民主黨政府的一貫對台政策。

    兩人要求回覆數項關鍵問題，包括從何時開始使用「中國台灣」來稱呼台灣；此決定是否受到中國政府或相關實體的指示、要求或建議；有無收到上述2024年由美國行政部門聯名寄出的信函、是否計劃根據該信函列舉的指引調整相關政策；未來在所有美國、台灣營運的網站上，是否將台灣正確標示為「台灣」。

    信件總結，「我們敦促希爾頓、萬豪及凱悅檢視這項做法，並確保貴公司於美、台營運網站的用詞正確反映美國長期政策」。

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