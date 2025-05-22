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    卡達贈送豪華波音747 美國防部證實「已接收」

    美國國防部21日證實，美國已經接收卡達贈送的波音747。圖為一架卡達的波音747於今年2月15日停在佛州棕櫚灘國際機場的停機坪上，川普當天曾參觀這架飛機。（法新社）

    美國國防部21日證實，美國已經接收卡達贈送的波音747。圖為一架卡達的波音747於今年2月15日停在佛州棕櫚灘國際機場的停機坪上，川普當天曾參觀這架飛機。（法新社）

    2025/05/22 07:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕卡達有意贈送價值達4億美元的波音747-8型巨無霸噴射機給美國政府，美國總統川普打算將其改裝為總統座機「空軍一號」，此事件引起美國政界熱議。美國國防部21日證實，美國已經接收卡達贈送的波音747。

    綜合外媒報導，美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）21日在一份聲明中指出：「國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已根據所有聯邦法規和規定，接收了來自卡達的一架波音747，國防部將努力確保這架用於載運美國總統的飛機，採取適當安全措施，並考慮其任務功能需求。」

    川普21日被問到美國國防部已接收這架飛機的相關報導時，川普說：「卡達正在把一架噴射機送給美國空軍，這是件很棒的事情。」

    美國空軍部長梅恩克（Troy Meink）在20日的參議院聽證會上表示，空軍將確保飛機符合安全標準，以便能夠載運川普總統。當被問及美國空軍在卡達轉讓飛機給美國這過程中所扮演的角色時，梅恩克回答：「國防部長已指示美國空軍開始計劃改裝飛機，我們已做好準備。」

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