聯手制中！ 日本、巴拉圭升級為「戰略夥伴」關係

我南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞。（取自X平台）

2025/05/21 23:46

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）今天與日本首相石破茂舉行會談，雙方確認將兩國關係升級為「戰略夥伴關係」，並就締結推動日企進軍巴拉圭的投資達成實質協議。

日媒解讀，巴拉圭是南美唯一與台灣有邦交的國家，日本意在透過加強合作提高在南美的影響力，牽制中國對台加大軍事施壓。

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另外為歡迎貝尼亞訪日，我國駐日代表處預定22日和巴國駐日大使館舉辦「台巴日友好酒會」，邀請日本政經界及我國僑界人士出席。

貝尼亞為參加大阪世博的國家日活動在本週訪問日本，昨天他前往廣島市的和平紀念公園向原爆慰靈碑獻花，由前首相岸田文雄接待。岸田為廣島選出的眾議員，對於貝尼亞首次來訪，岸田表示感謝之意。

岸田曾在2024年5月首次訪問巴拉圭，由於巴拉圭是台灣在南美唯一的邦交國，岸田的該次訪行被解讀是為支持挺台的國家，共同抗衡中國在南美洲的影響力。這次貝尼亞訪日特別走訪岸田的故鄉，有禮尚往來之意。

貝尼亞今天拜會石破並舉行會談，會談中石破表示，巴拉圭是一個有著特殊關係的重要夥伴，巴拉圭與日本有共同的價值觀和原則，國內有很多日系移民，期待兩國繼續合作。雙方會談後，石破也宣布將兩國關係提升為「戰略夥伴關係」。

另外，為了加強雙方的人員往來與經濟關係，雙方商定設立討論雙邊合作的局長級政策磋商機制，並就締結推動日企進軍巴拉圭的投資協定達成實質協議。日方自6月起將對訪日的巴拉圭公民，實施短期入境免除簽證措施。

考量到巴拉圭與台灣的邦交關係，石破在會後聯合記者會中表示，世界上任何地方都不會容忍透過武力，或脅迫片面改變現狀，希望與巴拉圭共享這個想法，也希望在國際社會中進行更密切的合作。

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