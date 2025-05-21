為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄「影子艦隊」油輪行蹤怪異 波蘭出動軍機驅離

    波蘭總理圖斯克說，一艘俄國油輪在波羅的海的行蹤十分可疑，軍方派出軍機將其驅離。（歐新社）

    波蘭總理圖斯克說，一艘俄國油輪在波羅的海的行蹤十分可疑，軍方派出軍機將其驅離。（歐新社）

    2025/05/21 22:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今（21日）說，波蘭軍方發現俄國一艘油輪，出沒在連接波蘭與瑞典的電纜附近，且行駛路徑相當古怪，因此出動軍機干預，最終成功嚇跑了這艘形跡可疑的船隻。

    《路透》報導，圖斯克在X平台發文稱：「一艘屬於被制裁的『影子艦隊』俄羅斯船隻，在連接波蘭與瑞典的電纜附近表現的非常可疑。在我們的軍方有效干預之後，這艘船駛向了一個俄國港口。」

    影子艦隊指的是俄羅斯為規避西方制裁，私下用來運送石油、武器與穀物的商用船隻統稱。

    波蘭國防部長瓦科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）事後對媒體說明，軍方是先以巡邏機嚇跑該艘船隻，之後海軍也派出船隻趕往現場。

    瓦科西尼亞克-卡梅什說：「自從瑞典與芬蘭加入北約聯盟以來，波羅的海就變成了一個關鍵海域，那裏發生了許多事故，最常見的事故與電纜破裂.....還有破損有關。」

    波蘭海事部門指揮官雅沃斯基（Krzysztof Jaworski）對《路透》表示，這艘有問題的油輪叫做太陽號（Sun），它懸掛著安地卡的旗幟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播