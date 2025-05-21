俄「影子艦隊」油輪行蹤怪異 波蘭出動軍機驅離

波蘭總理圖斯克說，一艘俄國油輪在波羅的海的行蹤十分可疑，軍方派出軍機將其驅離。（歐新社）

2025/05/21 22:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今（21日）說，波蘭軍方發現俄國一艘油輪，出沒在連接波蘭與瑞典的電纜附近，且行駛路徑相當古怪，因此出動軍機干預，最終成功嚇跑了這艘形跡可疑的船隻。

《路透》報導，圖斯克在X平台發文稱：「一艘屬於被制裁的『影子艦隊』俄羅斯船隻，在連接波蘭與瑞典的電纜附近表現的非常可疑。在我們的軍方有效干預之後，這艘船駛向了一個俄國港口。」

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影子艦隊指的是俄羅斯為規避西方制裁，私下用來運送石油、武器與穀物的商用船隻統稱。

波蘭國防部長瓦科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）事後對媒體說明，軍方是先以巡邏機嚇跑該艘船隻，之後海軍也派出船隻趕往現場。

瓦科西尼亞克-卡梅什說：「自從瑞典與芬蘭加入北約聯盟以來，波羅的海就變成了一個關鍵海域，那裏發生了許多事故，最常見的事故與電纜破裂.....還有破損有關。」

波蘭海事部門指揮官雅沃斯基（Krzysztof Jaworski）對《路透》表示，這艘有問題的油輪叫做太陽號（Sun），它懸掛著安地卡的旗幟。

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