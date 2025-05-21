美眾院「台灣連線」共同主席康奈利辭世 享壽75歲

美國眾院台灣連線共同主席康奈利辭世，享壽75歲。（歐新社）

2025/05/21 22:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院民主黨籍挺台議員、跨黨派組織「國會台灣連線」共同主席康奈利（Gerry Connolly）今天（21日）傳出過世，享壽75歲，家屬已證實此事。

康奈利的家屬於台灣時間21日晚間透過康奈利的官方X平台發布訃告：「我們懷著深切的悲痛，宣布我們摯愛的父親、丈夫、兄弟、朋友，以及長年服務大眾的國會議員康納利，今天早上在家人的陪伴下，在家中安詳辭世。」

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康奈利上個月才宣布不會尋求連任，他當時表示，他去年11月確診的食道癌復發了。「六個月前，當我宣布診斷結果時，我承諾會保持透明。經過艱苦的治療，雖然癌症最初被擊敗，但現在又復發了」。康奈利自2009年起擔任維吉尼亞州選區國會議員。

家屬表示，「康奈利一生都在奉獻並幫助他人，努力讓我們的社區變得越來越好。他總是為弱勢族群發聲，並堅持正義與公理。他在國際舞台上是一位出色的政治家，他在國會中是一位傑出的立法者，他也曾是費爾法克斯郡（Fairfax）監事會主席。」

家屬也向支持者表示，「我們很幸運能跟維吉尼亞州北部地區一起度過將近四十年有他的歲月，因為這就是他的熱情、使命和生命意義。他的離去讓我們心中留下很大的空缺與遺憾，但我們還是很驕傲，因為他的一生貢獻將惠及後人。我們衷心感謝你們對康奈利的喜愛與支持，也想讓你們知道，他非常愛你們。」

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