又吵起來！巴基斯坦指控「策劃恐攻」襲軍方校車 印度駁斥

俾路支省軍方學校校車遇襲後，安全人員在場戒備。（法新社）

2025/05/21 21:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕情勢剛緩和下來的印度與巴基斯坦，又再起齟齬。巴國俾路支省21日上午發生疑似自殺汽車炸彈攻擊校車，造成包括學生在內6人死亡。巴國政府隨即指控印度「策劃」這場攻擊。印度駁斥巴國說法，是「毫無根據的指控」。

當時這輛校車載著數十名學童，正駛往庫茲達（Khuzdar）一所軍方旗下公立學校，攻擊者駕車衝撞校車後引爆爆裂物。庫茲達首長達希提（Yasir Iqbal Dashti）表示，4名孩童、校車駕駛以及1名警衛喪生，12名孩童重傷；不過後來官方修正是3名孩童、2名成人罹難，另有38人受傷。

請繼續往下閱讀...

達希提表示，初步調查指向這是一起自殺炸彈攻擊。目前尚無好戰團體出面為這起攻擊負責，不過，巴國軍方媒體部門「三軍公共關係局（ISPR）」，立刻發表聲明，指控該國宿敵印度「策劃和安排了」這場攻擊，由「他們在俾路支的代理人」執行，「印度的恐怖份子代理人，被印度用來當作國家工具，在巴基斯坦挑起針對如無辜孩童、平民等軟目標的恐怖主義活動」。

巴國總理夏立夫也呼應軍方說法，指「在印度支持下活動的恐怖份子，攻擊一輛校車上的無辜孩童，是其敵意的明顯證據」。不過巴國並未提出證據支持他們的指控。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）21日晚間回應，強烈駁斥巴國軍方「毫無根據的指控」，稱巴國意圖「轉移對該國為全球恐怖主義中心的注意力，掩蓋該國自己的嚴重疏失，巴基斯坦已習慣將所有內政問題歸咎印度」。

這項指控時值印巴這兩大核武國家，本月稍早才因印度控制喀什米爾旅遊區遭恐怖攻擊，兩軍交火，瀕臨兩國數十年來最接近爆發戰爭的高度緊張狀態，兩國10日才宣佈停火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法