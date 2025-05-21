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    日台親善協會 力挺台灣加入WHO CPTPP

    日本友台團體「日本台灣親善協會」21日舉行年會，會長、前眾議員衛藤征士郎（右）與駐日代表李逸洋（左）合影。（記者林翠儀攝）

    日本友台團體「日本台灣親善協會」21日舉行年會，會長、前眾議員衛藤征士郎（右）與駐日代表李逸洋（左）合影。（記者林翠儀攝）

    2025/05/21 20:33

    〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本友台團體「日本台灣親善協會」今天舉行年會，該會會長、前眾議員衛藤征士郎在致辭時表示，要竭盡全力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

    日台親善協會今年舉行年會與聯誼餐會，包括自民黨參議員片山皋月等多位日本國會議員參加，駐日代表李逸洋也率駐日代表處人員與會。衛藤表示，日台親善協會未來除了繼續加強日本與台灣之間的親善交流之外，也希望在各項議題上採取戰略合作。

    他在受訪時強調，東亞各國之中，與日本共享自由、民主和人權等的價值的國家就是中華民國台灣，我們理所當然要大力支持，所以不管是WHO或是CPTPP，日本政府或是民間團體都應該大聲疾呼支持台灣加入。

    對於賴清德總統就任滿一年，衛藤表示，近來日本各大媒體報導了賴總統的訪問，顯示日本的重視程度。他還表示，賴總統這一年來在面臨各種難題時的出色表現，讓他感到非常敬佩，日本國會議員和相關團體也要多加努力繼續支持台灣。

    李逸洋在會中致辭時感謝日台親善協會長年對台灣的支持，未來也希望能繼續支持台灣加入CPTPP、WHO和ICAO等國際組織，另外也希望日台經濟合作協定（EPA）能早日實現。

    對於美國川普總統的關稅政策，李逸洋指出，為了應對國際貿易新秩序的挑戰，台灣和日本需要進一步加強半導體、人工智慧（AI）、無人載具、能源、低軌道衛星和下一代通訊等領域的產業合作。他強調，台日合作將共創經濟價值和技術發展的雙贏。同時也是經濟安全和國家戰略的重要夥伴。

    自民黨參議員片山皋月在日台親善協會的聯誼餐會中致辭。（記者林翠儀攝）

    自民黨參議員片山皋月在日台親善協會的聯誼餐會中致辭。（記者林翠儀攝）

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