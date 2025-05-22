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    12樓墜落奇蹟生還 女逃鬼門關親曝驚險過程

    江西省一名女子日前不小心從一棟公寓12樓墜落，不料奇蹟生還。（圖取自微博）

    江西省一名女子日前不小心從一棟公寓12樓墜落，不料奇蹟生還。（圖取自微博）

    2025/05/22 00:34

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省一名女子日前不小心從一棟公寓12樓墜落且奇蹟生還，此事在21日衝上微博熱搜榜，女子也現身還原事發經過，直言自己被車棚救了一命。

    綜合中媒報導，本月13日中午12點多，江西樂平市44歲彭惠芳與當門窗安裝師傅的丈夫一起到當地一處社區公寓施工，卻不慎從12樓陽台墜落受傷，送醫搶救後撿回一命，目前在南昌大學第二附屬醫院接受治療。她意識清楚，本週三接受媒體訪問，回憶起差點進入鬼門關的驚險過程時仍餘悸猶存。

    彭惠芳表示，她是一家工廠的清潔員，13日當天她休假，老公到樂平一處社區公寓陽台施工，她臨時被叫去幫忙。事發當時，準備用吊掛設備把樓下重量不小的窗戶吊掛到12樓，老公在1樓進行指揮，她則在12樓客戶家中拿著遙控器操作機器。

    沒想到過程中突然發生意外，上升到半空中的窗戶卡住，接著突然下墜，巨大拉力將吊掛設備扯下，由於彭惠芳手上的遙控器連接到該設備，當下反應不及，「連人帶機」飛出12樓窗外急速墜落，掉落到1樓布面車棚後重摔地面。彭惠芳表示，所幸有車棚緩衝，她才能大難不死。

    據悉，墜樓後的彭惠芳並沒有失去意識，其丈夫則是嚇得不知所措，躺在地上的彭惠芳見狀還向丈夫大喊「我還沒有死」，要他趕快叫救護車。彭惠芳表示，她的右腳粉碎性骨折、左腿骨裂、腰部骨裂偏移，上半身沒有什麼問題。醫生則透露，彭惠芳還須接受第二次手術，如果術後恢復狀況良好，半年後即可正常活動。

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