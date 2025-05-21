以色列疑密謀空襲伊朗核設施 美憂引爆區域衝突升級

圖為伊朗阿拉克（Arak）的重水核反應爐。（路透資料照）

2025/05/21 20:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新美國情報指以色列正準備攻擊伊朗核設施。此舉與川普政府尋求伊朗外交協議的努力相悖。多名美國官員透露，若以色列逕行攻擊，將挑戰美國立場，並可能引爆中東更大衝突；這是自2023年加薩戰事升溫後，美方極力避免的。

美國官員表示，以色列領導層是否已做最終決定仍不明朗，華府內部對此看法分歧。一位知情人士說：「近幾個月，以色列攻擊伊朗核設施的可能顯著上升。」他並認為，若川普與伊朗的協議無法徹底移除伊朗濃縮鈾，以色列動武機率將更高。相關情資包括以色列高層表態、截獲通訊及觀察到的軍事動態，均暗示攻擊或已臨近。

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情資也顯示，以色列軍方已調動空用彈藥並完成空中演習。但這些行動也可能僅是以色列的策略性施壓，旨在警告伊朗若不放棄核計畫核心將面臨嚴重後果。CNN已向美國家安全會議及以色列總理辦公室求證，以色列駐華府使館未予評論。

川普曾公開揚言，若外交努力失敗將對伊朗採取軍事行動。他三月中旬致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），設下60天談判期限，現時限已過。一名西方外交官透露，川普表明若談判無果，僅再給數週便會動武。然而，白宮目前政策主軸仍是外交斡旋。

前情報官員帕尼可夫（Jonathan Panikoff）分析，以色列總理納坦雅胡正面臨「進退兩難」的困境。他既須避免美伊達成令以方無法接受的協議，同時又得維持與川普的微妙關係。帕尼可夫研判，在未獲美國至少默許前，納坦雅胡不太可能貿然發動攻擊。

美國官員另指出，在去年十月以色列轟炸伊朗飛彈生產點及防空系統，加上經濟制裁與區域代理人勢力遭重創後，伊朗軍力處於數十年來最弱時期。以色列方面顯然將此視為難得的「機會之窗」。美方正加強情蒐，以便在以色列一旦決定行動時提供支援，但除非伊朗方面有重大挑釁，否則美國目前不太可能直接參與攻擊行動。

然而，情報也表明，若無美國在空中加油，及可穿透深層地下設施的特殊炸彈等方面提供支援，以色列單憑己力難以徹底摧毀伊朗整體核計畫。一名以色列消息來源稱，倘若美伊達成以方認定的「糟糕協議」，以色列將準備單獨採取軍事行動。

美伊之間的核談判目前因濃縮鈾問題陷入僵局。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）強調，華府「不能容許協議中保留任何濃縮能力」。伊朗最高領袖哈米尼則駁斥美方要求是「天大錯誤」，並直言談判難有結論。

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