魂斷馬德里！ 烏克蘭前總統「親俄心腹」遭槍殺斃命

遭槍殺身亡的烏克蘭前總統辦公室副主任波特諾夫（Andriy Portnov）。（路透）

2025/05/21 19:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕西班牙首都馬德里21日驚傳槍響，烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的重要幕僚波特諾夫（Andriy Portnov）於當地一所美國學校外遭不明槍手射殺身亡。亞努科維奇曾因其顯著的親俄立場，於2014年遭民眾示威推翻罷黜。由於波特諾夫敏感身分及烏俄衝突背景，使得犯案動機更顯錯綜複雜，西班牙警方正朝組織犯罪尋仇或政治暗殺等方向展開調查。

根據《路透》引述警方調查消息來源及西班牙內政部說法，槍擊案發生在當地時間上午9時15分），地點位於馬德里富裕郊區波蘇埃洛-德阿拉爾孔（Pozuelo de Alarcón）的馬德里美國學校外。馬德里警方證實接獲槍擊報案，但未立即公布受害者身分。

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《烏克蘭真理報》引述高層消息人士及波特諾夫身邊人士證實其死訊，並指其「一小時前在馬德里遭槍殺」。西班牙《世界報》（El Mundo）報導，有目擊者稱，波特諾夫送孩子上學時遇襲，身中至少五槍，其中一槍擊中頭部。槍手行兇後徒步逃逸，據描述為一名身著藍色運動服、攜帶腰包的高瘦男子，警方已展開大規模搜捕，不排除有共犯接應。

波特諾夫在2010至2014年亞努科維奇執政期間，擔任總統辦公室副主任。亞努科維奇政府以親俄政策聞名，而波特諾夫在此期間被外界視為關鍵的親俄派政治人物。他曾參與起草旨在打壓2014年烏克蘭親歐盟示威（Euromaidan，又稱廣場革命）參與者的法案。亞努科維奇在該場大規模示威中被推翻後，波特諾夫隨即逃離烏克蘭，至2019年始返回。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，西班牙發生數起涉及俄羅斯和烏克蘭知名人士的重大刑案。2022年底，包括總理桑切斯（Pedro Sanchez）、烏克蘭駐馬德里大使館在內的六處地點收到郵包炸彈。2024年2月，一名駕駛直升機叛逃至烏克蘭的俄羅斯飛行員，在西班牙阿利坎特（Alicante）附近一處公寓停車場身中多槍死亡。

槍殺事件發生在馬德里富裕郊區波蘇埃洛-德阿拉爾孔（Pozuelo de Alarcón）的馬德里美國學校外。（路透）

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