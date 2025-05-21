噁！泰國男師校內裸拍 只罩蝙蝠俠頭套戴項圈繫狗鍊照外流

泰國北部烏泰他尼府某中學教師被抓包在校內裸體拍攝照片和影片，相關不雅影像外流。（圖翻攝自กันจอมพลัง臉書粉專）

2025/05/21 23:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北部烏泰他尼府（Uthai Thani）一所中學爆出醜聞，有個男老師被抓包在校內裸體拍攝照片和影片，不雅影像外流，引發學生和家長強烈反彈。泰國教育部介入調查，今天（21日）宣布開除這名教師。

這樁醜聞最初是由時常幫助弱勢、踢爆社會不公的泰國網紅「กันจอมพลัง （Gun Jom Palang）」揭發。今年2月24日，他在擁有超過618萬人追蹤的臉書粉專貼出相關不雅影像說，收到來自烏泰他尼府某中學家長和學生爆料，學校男老師被抓包多次在校內裸拍、露出，學生們感到非常噁心。

從「กันจอมพลัง」披露的照片可以看到，變態男教師頭戴疑似美漫DC英雄「蝙蝠俠」的頭套，脖子以下全裸，在學校樓梯間擺出跪趴的羞恥姿勢，脖子還套了個帶鐵鏈的項圈，還有其他照片在教室全裸自拍。雖然「กันจอมพลัง」沒有透露教師在哪間學校任教，但據悉是烏泰他尼府名校。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，醜聞曝光後引發社會熱議，泰國教育部也介入調查。經過2個多月的調查，教育部發言人Siripong Angkhasakulkiat今天說，教師暨教育人事委員會認定該名老師的行為嚴重影響到學生，即起正式開除。不過教師的姓名並未對外透露。

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