為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「川」流不息？ 川普長子：也許有天會出來選總統

    美國總統川普長子小川普（見圖）在一場論壇活動上說，他「也許有天」會競選總統。（彭博）

    美國總統川普長子小川普（見圖）在一場論壇活動上說，他「也許有天」會競選總統。（彭博）

    2025/05/21 22:25

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的長子小川普（Donald Trump Jr.）被媒體爆料有意角逐下任總統大位，雖然他否認，不過今（21）日在一場活動上改口說，他「也許有天」會競選總統。

    《法新社》報導，小川普在卡達首都杜哈（Doha）一場論壇上，被問到否會跟隨父親腳步競選總統？小川普先是笑了一下，隨後表態說，這是有可能的。

    小川普說：「很榮幸被問到這個問題，也很榮幸看到有些人支持這個想法。」小川普回答時，有些聽眾報以掌聲，他隨後補充說「你永遠猜不到」。

    小川普指出，「我不知道，也許有一天吧，你們懂的，會有某種召喚。」他又說：「我覺得我父親真的改變了共和黨。我認為它是美國優先黨，現在是讓美國再次偉大（MAGA）黨，無論如何，你會去考慮它。」

    現年47歲的小川普目前在川普集團擔任執行副總裁，他同時也是川普提倡的「讓美國再次偉大」理念的堅定擁護者。

    今年3月，美國左派新聞媒體Mediate報導稱小川普「正在認真考慮參選2028年總統大選」，但小川普事後否認了報導說法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播