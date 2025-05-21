「川」流不息？ 川普長子：也許有天會出來選總統

美國總統川普長子小川普（見圖）在一場論壇活動上說，他「也許有天」會競選總統。（彭博）

2025/05/21 22:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的長子小川普（Donald Trump Jr.）被媒體爆料有意角逐下任總統大位，雖然他否認，不過今（21）日在一場活動上改口說，他「也許有天」會競選總統。

《法新社》報導，小川普在卡達首都杜哈（Doha）一場論壇上，被問到否會跟隨父親腳步競選總統？小川普先是笑了一下，隨後表態說，這是有可能的。

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小川普說：「很榮幸被問到這個問題，也很榮幸看到有些人支持這個想法。」小川普回答時，有些聽眾報以掌聲，他隨後補充說「你永遠猜不到」。

小川普指出，「我不知道，也許有一天吧，你們懂的，會有某種召喚。」他又說：「我覺得我父親真的改變了共和黨。我認為它是美國優先黨，現在是讓美國再次偉大（MAGA）黨，無論如何，你會去考慮它。」

現年47歲的小川普目前在川普集團擔任執行副總裁，他同時也是川普提倡的「讓美國再次偉大」理念的堅定擁護者。

今年3月，美國左派新聞媒體Mediate報導稱小川普「正在認真考慮參選2028年總統大選」，但小川普事後否認了報導說法。

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