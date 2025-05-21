最新抓姦神器！ 英國人妻靠「電動牙刷APP」 抓包尪偷吃女同事

英國女子靠電動牙刷APP的數據成功捉姦。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/05/21 23:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名人妻發現丈夫行為怪異，進一步觀察到，家中的智慧電動牙刷出現「上班時間」刷牙的反常記錄，追查赫然發現，丈夫竟趁家人不在時帶小三回家，讓電動牙刷意外成為最新的「抓姦神器」。

根據《鏡報》報導，英國私家偵探瓊斯（Paul Jones）透露，這名女客戶原本是為了監控孩子刷牙情況，才在手機中安裝智慧電動牙刷APP，卻意外發現丈夫在週五早上9點該上班時，卻固定出現10點多刷牙的記錄。她起初不疑有他，但3個月來都如此規律，讓她決定進一步調查，才揭發老公其實根本沒上班，早就把週五都排休，並和公司女同事私會偷情。

請繼續往下閱讀...

瓊斯指出，這起案件並非少數，他提醒大多數出軌並不會留下明顯的訊息，而是透過生活習慣的微妙改變被揭發，「我們做的每件事都可能被數據記錄，APP的時間戳記與使用紀錄，往往比對話還難否認」。

瓊斯強調，當伴侶開始有反常行為，例如突然在意外表、莫名多了嗜好或行程改變時，就應多留意蛛絲馬跡。他表示，「這些數位裝置不帶感情更不會說謊，反而往往成為揭穿謊言的關鍵。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法