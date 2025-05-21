為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    最新抓姦神器！ 英國人妻靠「電動牙刷APP」 抓包尪偷吃女同事

    英國女子靠電動牙刷APP的數據成功捉姦。示意圖，與本文無關。（資料照）

    英國女子靠電動牙刷APP的數據成功捉姦。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2025/05/21 23:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名人妻發現丈夫行為怪異，進一步觀察到，家中的智慧電動牙刷出現「上班時間」刷牙的反常記錄，追查赫然發現，丈夫竟趁家人不在時帶小三回家，讓電動牙刷意外成為最新的「抓姦神器」。

    根據《鏡報》報導，英國私家偵探瓊斯（Paul Jones）透露，這名女客戶原本是為了監控孩子刷牙情況，才在手機中安裝智慧電動牙刷APP，卻意外發現丈夫在週五早上9點該上班時，卻固定出現10點多刷牙的記錄。她起初不疑有他，但3個月來都如此規律，讓她決定進一步調查，才揭發老公其實根本沒上班，早就把週五都排休，並和公司女同事私會偷情。

    瓊斯指出，這起案件並非少數，他提醒大多數出軌並不會留下明顯的訊息，而是透過生活習慣的微妙改變被揭發，「我們做的每件事都可能被數據記錄，APP的時間戳記與使用紀錄，往往比對話還難否認」。

    瓊斯強調，當伴侶開始有反常行為，例如突然在意外表、莫名多了嗜好或行程改變時，就應多留意蛛絲馬跡。他表示，「這些數位裝置不帶感情更不會說謊，反而往往成為揭穿謊言的關鍵。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播