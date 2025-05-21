日本5年250萬老人放棄駕照！作家嘆：台灣交通體系不便、學不來

新北市三峽區19日發生老翁駕車爆衝，造成3死12傷嚴重車禍。（資料照）

2025/05/21 20:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文，提到三峽重大車禍讓他聯想到，2019年東京池袋一名87歲高齡駕駛肇事致2死9傷的事件，當年震驚全日本，也促使政府祭出政策鼓勵高齡者主動繳回駕照。過去5年間，日本已有250萬名75歲以上長者放棄駕照，民間與官方合作提供如計程車、餐廳、銀行等各式優惠，讓高齡者願意主動停駛。

原PO 指出，事故發生後，日本強化75歲以上駕駛的駕照換發制度，未通過能力測試者將不予換照，且由全國警察積極宣導。他認為台灣較難仿效，除了沒有定期換照制度外，也因多數縣市交通不便，長輩若無車將難以生活，部分高齡者即使身體狀況不佳，仍不願繳回駕照。他也感嘆，台灣交通亂象多，甚至連開方向燈都不願意，「怎麼可能會擔心別人安全、願意主動放棄駕照？」

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不少網友留言支持日本做法，「日本的做法值得借鏡」、「不要造成他人麻煩才是真正的公共精神」，也有人提到「台灣連無照駕駛撞死人都只是罰錢」、「我們連通報與撤照標準都不清楚」。但也有網友指出，「台灣不是沒有制度，是制度太鬆」感嘆，「台灣人命不值錢」、「想改變交通現況，只有移民一途」。

目前，交通部已提出高齡駕駛管理新制，預計於2026年實施，包括將換照年齡下修至70歲、增加實地演練考試，以及提供繳回駕照的長者TPASS補助。然而，政策能否有效執行，仍需觀察。

「日本人的歐吉桑」最後呼籲，交通工具雖然便利，但也可能成為傷人的武器，希望類似悲劇不再發生。

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