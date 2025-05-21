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    超級加工食品藏大量微塑膠！ 專家警告恐影響心理健康

    一份期刊指出，超級加工食品含有較高的微塑膠，可能對心理健康造成負面影響。（彭博）

    一份期刊指出，超級加工食品含有較高的微塑膠，可能對心理健康造成負面影響。（彭博）

    2025/05/21 23:21

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕攝取大量超級加工食品已被證實危害人體，如今最新研究發現，超級加工食品含有較高的微塑膠，可能對心理健康造成負面影響，這些食品比天然食物更容易受到微塑膠污染，並可能穿越血腦屏障影響大腦功能。專家呼籲，應進一步探討超級加工食品和微塑膠對心理健康的潛在風險。

    紐約郵報》報導，《Brain Medicine》期刊近日發表的研究指出，超級加工食品含有大量的糖、飽和脂肪和鈉，常見於汽水、洋芋片、加工肉品和即食食品等，已被證實是不健康的食物，而這些食品的微塑膠含量也明顯高於天然食物。例如，研究發現，雞塊中的微塑膠含量是雞胸肉的30倍。

    研究團隊表示，超級加工食品更容易受到微塑膠污染，這與其包裝材料、添加劑及加工過程中的設備有關。渥太華大學的精神科醫師法比亞諾（Dr.Nicholas Fabiano）表示，這些塑膠微粒可能穿越血腦屏障，並在大腦中累積。他提到，在美國，超級加工食品已佔據國民總熱量攝取的一半以上，因此微塑膠對心理健康的潛在影響應多加關注。

    另外，迪肯大學的馬克斯（Dr. Wolfgang Marx）指出，超級加工食品可能引發慢性發炎、氧化壓力、粒線體功能障礙以及神經傳導系統變化等機制，對心理健康造成不良影響，而微塑膠則可能通過類似的生物途徑發揮作用。他強調，雖然目前的證據仍處於初步階段，但這些發現值得進一步深入研究，以探討超級加工食品和微塑膠對心理健康之間的潛在聯繫。

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