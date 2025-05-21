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    悚！JR列車驚見「男屍趴車頂」 後腦有傷疑遭高壓電電死

    日本JR飯山線列車，示意圖。（擷取自JR東日本官網）

    日本JR飯山線列車，示意圖。（擷取自JR東日本官網）

    2025/05/21 22:40

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣JR十日町站發生駭人事件，從長野縣開往新潟的JR飯山線列車，有乘客發現車頂竟躺著一具男性遺體。警方初步調查，死者可能途中遭高壓電電擊身亡，趴在車頂被載了長達90公里，隔天才被發現。

    綜合日媒報導，這輛JR飯山線觀光列車15日下午3點06分左右抵達新瀉縣十日町站，一名乘客驚覺車頂有異狀，通報站務人員，警方與消防人員趕抵現場，確認車頂上有具男性遺體，臉部朝下、身穿黑衣，後腦有傷痕。死者推測年約40多歲，身高約175公分。

    警方研判，這具遺體可能14日起就已趴在車頂，在停靠長野站時爬上去，但區間設有直流1500伏特高壓電纜，與車頂距離僅約30到40公分，若誤觸極易瞬間致命。

    這輛JR列車全程約90公里，行駛時間約2.5小時，由於是地區路線，行經眾多彎道與坡道，時速最高75公里左右，因此遺體一直待在車頂，直到十日町站才被發現。警方推測，男子可能為避開電纜而趴伏於車頂，最終仍不慎觸電身亡，身分及動機仍待調查釐清。

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