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    美「金穹」惹議！北京強烈關切 促放棄太空武器部署

    中國外交部發言人毛寧措辭強硬地回應美國「金穹」計畫，警告此舉將破壞全球戰略平衡與穩定。（路透資料照）

    中國外交部發言人毛寧措辭強硬地回應美國「金穹」計畫，警告此舉將破壞全球戰略平衡與穩定。（路透資料照）

    2025/05/21 16:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國總統川普宣布推進「金穹（Golden Dome）」飛彈防禦系統計畫，並尋求首期1750億美元（約新台幣7540億元）資金，中國外交部今天（21日）表達「嚴重關切」，並警告此舉「破壞全球戰略平衡與穩定」。

    據《法新社》報導，發言人毛寧在例行記者會上，敦促美方盡快放棄開發和部署全球飛彈防禦系統。

    美國總統川普20日表示已選定「金穹」飛彈防禦系統的設計方案，並任命1名太空軍將領負責這項旨在反制來自中國與俄羅斯威脅的龐大計畫。此計畫內容涵蓋太空武器部署，引發國際關注。

    對此，中國外交部發言人毛寧在今天的記者會上明確回應。她指出：「（美方此舉）破壞全球戰略平衡與穩定。中方對此表示嚴重關切。」毛寧進一步強調：「我們敦促美方盡快放棄全球飛彈防禦系統的開發和部署。」

    美國「金穹」計畫內容先前已被披露，將包含地面與太空基礎設施，旨在於潛在攻擊的多個階段偵測並攔截飛彈，總體耗資可能高達1750億美元（約新台幣5.27兆元）。川普期望該系統能在他2029年任期結束前全面運作。五角大廈也曾表明，開發此類先進反制措施是為因應中俄等國不斷發展的飛彈技術。

    目前，此計畫仍處於概念階段，尚未獲得實際撥款，但已在國際間引發關於太空軍事化與新一輪軍備競賽的憂慮。

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