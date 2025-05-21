鼓勵開冷氣對抗酷暑！東京宣布4個月「免繳水費」造福800萬家戶

日本東京的公園內，孩子們開心地玩水解暑。（歐新社）

2025/05/21 17:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對即將到來的酷暑及高漲物價，日本東京都政府宣布今年夏天起為期4個月，針對800萬家戶與小型企業實施「基本水費」免費政策，盼減輕民眾經濟負擔，並鼓勵長時間使用冷氣預防中暑。

綜合日媒報導，東京都知事小池百合子昨（20日）表示，今年夏季恐再度出現極端高溫，加上生活成本節節攀升，「希望藉由減免水費，讓居民在不顧慮帳單的情況下開冷氣避暑，降低中暑風險。」

請繼續往下閱讀...

這項措施僅針對「基本水費」實施減免，用水量愈高的「使用費」則仍須自費。東京一個家庭的每月基本水費介於860日圓至1460日圓（約新台幣180至306元）之間，估計每戶可省下約5000日圓（約新台幣1046元）。

日本東京昨日下午2時30分測得市區氣溫達31.1度，今年首度出現氣溫超過30度的「真夏日」；八王子高達33.5度，山梨縣大月市甚至飆到34.2度。全國超過200個觀測站當日氣溫突破30度，是今年最多的一天。

東京消防廳指出，去年6月至9月間，全市共有7993人因中暑送醫，創歷年新高紀錄，其中高達340人不幸死亡，且逾六成未開冷氣。數據顯示，即使擁有空調，不少長者或民眾為節省電費仍選擇不用，導致憾事發生。

面對糧食價格上揚與持續的通膨壓力，小池強調，此次減免水費雖為短期措施，卻是市府協助居民安穩度夏的重要一環，「希望大家能安心度過這個可能異常炎熱的夏季。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法