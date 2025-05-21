縱火燒死加油站76歲阿嬤員工 德州男伏法前求受害者家屬原諒

德州死囚馬修·強森（Matthew Johnson，小圖右）搶劫時潑灑助燃液縱火燒死76歲加油站女店員而被判有罪。大圖為行刑床上使用的束帶。（德州刑事司法部）

2025/05/21 19:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國德州男子13年前在加油站搶劫，以駭人手段縱火燒死備受愛戴的年長女店員，20日晚間被執行注射死刑。這名現年49歲的死囚馬修．強森（Matthew Johnson），在2012年對76歲的南希．哈里斯（Nancy Harris）潑灑助燃液並點火，手段極其殘忍。

《美聯社》報導，強森的死刑於當地時間晚間6點53分宣告完成。他在臨終陳述中首先感謝上帝，隨後轉向哈里斯的家人，看著他們請求原諒。強森聲稱：「我看到你們每一位，就像看到當天的她。我請求你們的原諒，我從未想過要傷害她。」他接著向自己的妻兒致歉，坦承犯下錯誤決定並為此付出代價，同時也對其他死囚說：「耶穌是唯一的道路，兄弟們。」

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這起致命攻擊發生在整整13年前的2012年5月20日，當時強森36歲。法庭文件顯示，強森當天帶著一瓶助燃液和打火機走進哈里斯工作的便利商店。根據德州刑事司法部的說法，強森進入櫃檯後方，竊取香菸、打火機及收銀機內現金，接著將助燃液潑向哈里斯並點燃後逃離。他在犯案後近一小時即被逮捕。

在加油站工作超過10年的哈里斯，於遭受攻擊5天後傷重不治，但她在過世前成功向警方描述了強森的樣貌。在2013年的審判中，據《美聯社》報導，強森承認縱火焚燒哈里斯，並表達悔意，稱自己是「地球上最低劣的敗類」。他當時說：「我傷害了一位無辜的女性…我奪走了一條人命…雖然我無意殺害或傷害她，但我確實做了。」

強森在量刑期間作證時辯稱，搶劫期間他受到毒品和酒精的影響，聲稱使用助燃液只是想嚇唬哈里斯，並無殺人意圖。他曾多次對其死刑判決提出上訴，但均告失敗。此次執行是德州今年第4起死刑，也是全美今年迄今第18起。

美國各州死刑適用於觸犯州法律的罪行，這些法律由各州自行制定和執行。美國聯邦死刑則適用於觸犯聯邦法律的罪行，例如恐怖主義、毒品走私等，這些案件由聯邦政府處理。前總統拜登時期，暫停了聯邦死刑的執行。然而，川普總統計畫終止這項暫停令，並擴大死刑的適用範圍。

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